Przemyślane zakupy Weroniki Rosati

Weronika Rosati twierdzi, że do zakupów odzieżowych podchodzi strategicznie. Woli kupić mniej ubrań, ale za to lepszej jakości. Często czeka również na sezonowe przeceny.

Weronika Rosati twierdzi, że jej zakupy zawsze są dobrze przemyślane /Paweł Wrzecion /MWMedia

- Na pewno nie kupuję kompulsywnie, moje zakupy są raczej przemyślane, wyczekane i zazwyczaj czekam na przeceny - podkreśla Weronika Rosati.

Aktorka twierdzi, że rzadko pozwala sobie na spontaniczne decyzje w tym zakresie i nie kupuje ubrań pod wpływem chwili. Kolejne nabytki stara się rozsądnie planować.

- Może jest to mniej przyjemne, bo fajnie jest pójść do sklepu i sobie dać zupełny luz, kupować co się chce - mówi aktorka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda twierdzi, że jej zakupy zawsze są dobrze przemyślane. Aktorka lubi bowiem kupować po okazyjnych cenach, dlatego chętnie robi zakupy w okresie sezonowych przecen. Na wymarzoną rzecz gotowa jest też długo zbierać fundusze.

- Wolę uzbierać sobie i poczekać na coś, na przykład na dobrą torebkę, żeby mieć jedną niż na przykład dziesięć średnich - podsumowuje Rosati.