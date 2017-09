Premiera serialu TVP "Miasto skarbów"

Prawdziwym bohaterem serialu "Miasto skarbów" jest sam Kraków - powiedziała podczas premiery w kinie Kijów odtwórczyni jednej z głównych ról Aleksandra Popławska. Serial powstał w koprodukcji TVP z Krakowskim Biurem Festiwalowym.

Helena Ganjalyan, Aleksandra Popławska i Piotr Głowacki na premierze "Miasta skarbów" /Damian Klamka /East News

Choć zdjęcia do serialu TVP "Miasto skarbów" jeszcze się nie zakończyły, w krakowskim kinie "Kijów" odbył się w środę, 13 września, wieczorem premierowy pokaz. Serial ma mieć 13 odcinków. Zdjęcia rozpoczęły się w czerwcu tego roku. Scenariusz został wybrany w ramach programu "Nabór, Ocena, Selekcja".

Głównymi bohaterkami są dwie siostry: Alicja jest policjantką, która tropi złodziei obrazów, a jej siostra Ewa - malarką i jednocześnie złodziejem dzieł sztuki. W każdym odcinku serialu pojawi się znane dzieło lub przedmiot - obrazy Cezanne'a, Leonarda da Vinci i Wilhelma Sasnala, czy złote dukaty Wazów lub rękopis "Tarantelli op.43" Chopina.

Serial to koprodukcja TVP S.A. z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Miasto Kraków przeznaczyło na serial 850 tys. zł, a realizatorzy "Miasta skarbów" zobowiązali się do promocji Krakowa w serialu: Sukiennic, Rynku Głównego, Muzeum Archeologicznego, Centrum Kongresowego ICE.

"Nie znam podobnej produkcji, która powstawałaby w takim tempie, bo rok temu ogłosiliśmy konkurs, a w niespełna 9 miesięcy urodziło się to dzieło. Muszę tu podkreślić, że bez wsparcia miasta Krakowa i Krakowskiego Biura Festiwalowego, które jest koproducentem serialu, nie dalibyśmy rady. To jest bardzo wymagająca filmowa produkcja, realizowana przez dwie ekipy - gigantyczne dzieło, które tak naprawdę jeszcze się nie skończyło, bo zdjęcia nadal trwają" - powiedział w rozmowie z PAP członek zarządu Telewizji Polskiej S.A. Maciej Stanecki.

"Wawelski gród stał się nam bardzo przyjazny. Myślę że Kraków był bardzo dobrym tłem do tego serialu, jedynym i wymarzonym, tak naprawdę. Miasto odkrywa dla nas nowe zakątki - często kręciliśmy zdjęcia w miejscach nieodwiedzanych licznie przez turystów. To bardzo ambitna produkcja, czasami sama zastanawiam się, jak widz to odbierze" - powiedziała Popławska kreująca rolę Alicji.

Poza Aleksandrą Popławską i Magdaleną Różdżką w serialu zobaczymy: Piotra Głowackiego, Adama Ferency, Marcina Bosaka, Aleksandrę Justę i Edwarda Linde-Lubaszenkę. Reżyserami serialu "Miasto skarbów" są Marcin Ziębiński i Piotr Jaworski.

"Mieliśmy znakomitą ekipę aktorów, realizatorów i scenografów, a post produkcja filmu także trafiła w dobre ręce, sądzę zatem, że dobrze to wróży tej ambitnej produkcji serialowej, choć mnie samemu trudno to oceniać" - powiedział PAP Ziębiński. "Połączyła nas idea promocji miasta, bardzo chcieliśmy pokazać telewidzom serial, w którym tak naprawdę głównym bohaterem jest Kraków. Wierze, że widzowie dowiedzą się poprzez ten film o tym wszystkim, co się kryje za murami kamienic i pałaców" - dodał Stanecki.

W środę wieczorem premierowy odcinek serialu został pokazany na portalu internetowym Telewizji Polskiej, a w czwartek odbędzie się premiera telewizyjna produkcji na antenie TVP o godzinie o 21:30.