Prawdziwe historie, czyli paradokumenty w TVN

Po przerwie wracają na antenę cztery paradokumenty! A w nich pełne emocji opowieści z życia. Bohaterowie będą musieli dokonywać trudnych wyborów, a los nie oszczędzi im niespodzianek.

Bohaterowie produkcji "19+". Jedni odniosą sukcesy, inni wyciągną wnioski z porażek. Życie młodych ludzi będzie pełne zaskakujących wydarzeń /TVN

Szkoła to nie tylko lekcje i nauka. To także przerwy spędzane w gronie kolegów i rozmowy na różne tematy. Młodzi ludzie miewają złamane serca, kłócą się z rodzicami, wpadają w podejrzane towarzystwo lub próbują niebezpiecznych używek. Do tego zdarza się hejt - szykanowanie przez grupę upatrzonej ofiary.

Reklama

W nowych odcinkach "Szkoły" doświadczy tego Marta. Chora gimnazjalistka z powodu silnych leków ma problemy z wagą i cerą, co wywołuje u rówieśników złośliwe komentarze. Na szczęście ta, jak i inne historie pokażą, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Emocji nie zabraknie też w zespole ordynatora Piotra Wójtowicza. W nowym sezonie "Szpitala" lekarze ciągle będą mieli na swoim oddziale trudne przypadki. Udzielą pomocy m.in. kilkuletniemu chłopcu. Okaże się, że cierpi on na krztusiec. Sytuację pogorszy fakt, że dziecko nie było szczepione, ponieważ tak zdecydowali jego rodzice.

Bohaterem innego odcinka będzie 37-letni mężczyzna uzależniony od gier komputerowych. Przekona się, że ten nałóg może zrujnować zdrowie!



U nastolatków z "19+" też będzie się dużo działo. Wielkie miłości, zdrady i rozstania - wszystko to sprawi, że paczka przyjaciół nie będzie już taka, jak dawniej. Niektórzy, jak np. Kasia i Rafał po rozwodzie spróbują zacząć wszystko od nowa.

Natomiast w "Ukrytej prawdzie" zobaczymy sporo krzepiących historii, np. uczucia Polki i Wietnamczyka oraz dziewczyny, która zrobi wszystko, by uchronić rodziców przed bezdomnością. Poznamy także młode małżeństwo, które zdecyduje się na zabieg in vitro.



KZ