"Pozostawieni": Finałowy sezon już 17 kwietnia

Trzeci i zarazem ostatni sezon serialu HBO "Pozostawieni" będzie miał premierę w HBO w poniedziałek, 17 kwietnia o godz. 3, równolegle z premierą amerykańską. Kolejna emisja premierowego odcinka odbędzie się tego samego dnia o godz. 20.10.

Polscy widzowie zobaczą finał "Pozostawionych" równolegle z amerykańską widownią /HBO

Trzeci sezon to ciąg dalszy opowieści o świecie, w którym po tajemniczym zniknięciu 2% mieszkańców Ziemi pozostali próbują odnaleźć się w nowej sytuacji. W obsadzie ponownie wystąpią Justin Theroux, Carrie Coon, Amy Brenneman, Christopher Eccleston i Liv Tyler.



Pomysłodawcami wyróżnionego Nagrodą Peabody’ego serialu są Damon Lindelof, laureat Emmy za serial "Lost: Zagubieni" oraz powieściopisarz i scenarzysta Tom Perrotta, nominowany do Oscara za "Małe dzieci".



W ostatnim sezonie rodziny Garveyów i Murphych jednoczą się, desperacko poszukując systemu wartości, który pozwoliłby im wytłumaczyć to, tego czego w rzeczywistości wyjaśnić się nie da. Tymczasem w powietrzu wisi zapowiedź wielkich wydarzeń, które dopiszą finał tajemniczej historii nagłego zniknięcia dwóch procent ludzkości. Właśnie to wydarzenie siedem lat wcześniej wywróciło życie bohaterów do góry nogami i sprawiło, że przeprowadzili się na antypody.

W trzecim, ośmioodcinkowym sezonie, w rolach głównych występują: Justin Theroux, Carrie Coon, Amy Brenneman, Kevin Carroll, Christopher Eccleston, Scott Glenn, Lindsay Duncan, Regina King, Jovan Adepo, Janel Moloney, Margaret Qualley, Jasmin Savoy-Brown, Liv Tyler i Chris Zylka.



Premiera finałowego sezonu "Pozostawionych" zaplanowana jest na poniedziałek, 17 kwietnia o godz. 3, równolegle z premierą amerykańską. Kolejna emisja premierowego odcinka odbędzie się tego samego dnia o godz. 20.10 w HBO i godz. 21 w HBO3. Kolejne odcinki emitowane będą premierowo co poniedziałek.

Pokaz dwóch pierwszych odcinków trzeciego sezonu "Pozostawionych" otworzy paryski festiwal Series Mania, który odbywa się w dniach 13-23 kwietnia. Twórca i scenarzysta "Pozostawionych" Damon Lindelof będzie gościem specjalnym festiwalu i przewodniczącym jury konkursu międzynarodowego.