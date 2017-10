Polsat odpowiada na zarzuty Jacka Kurskiego

"Apelujemy do Prezesa Telewizji Polskiej SA Pana Jacka Kurskiego o to, aby nie angażował Telewizji Polsat w jakiekolwiek rozgrywki polityczne" - napisał w specjalnym oświadczeniu rzecznik prasowy stacji, Tomasz Matwiejczuk. To reakcja na wywiad, jakiego Kurski udzielił "Rzeczpospolitej".

Jacek Kurski zarzucił Polsatowi, że stacja "zajmuje się tylko metodycznym zwalczaniem obozu rządzącego" /AKPA

"Marzę o telewizji wyważonej i tym samym jeszcze bardziej obiektywnej, ale musielibyśmy mieć obiektywne TVN i Polsat, a wtedy TVP w oczywisty sposób też nie tylko chciałaby, ale wręcz musiałaby być bardziej wyważona. A w stacjach komercyjnych czasem mamy wręcz niedoinformowanie albo informowanie z kontekstem, z tezą i z przekazem negatywnym" - prezes TVP mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".



Kurski zarzucił Polsatowi i TVN-owi, że nie pokazały odsłonięcia przez prezydenta Andrzeja Dudę Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. Zdaniem prezesa TVP komercyjne telewizje nie poinformowały również o podziękowaniach papieża Franciszka po powrocie ze Światowych Dni Młodzieży. "Gdyby nie TVP Info, Polacy zapewne nie wiedzieliby, że działa komisja śledcza ds. Amber Gold" - kontynuował Kurski.

W wystosowanym w czwartek wieczorem oświadczeniu Matwiejczuk podkreślił, że Polsat i Polsat News wyemitowały na swoich antenach kilkanaście materiałów dotyczących odsłonięcia przez prezydenta Andrzeja Dudę Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.

Rzecznik Polsatu zapewnił również, że zdecydowana większość wszystkich przesłuchań prowadzonych przez komisję śledczą ds. Amber Gold jest pokazywana "na żywo" na antenie Polsat News 2. Matwiejczuk dodał też, że stacja "szeroko relacjonowała" wizytę Ojca Świętego w Polsce.

"Zdecydowanie negujemy stwierdzenie Prezesa TVP, iż Polsat 'zajmuje się tylko metodycznym zwalczaniem obozu rządzącego'. Stwierdzenie to stoi to w sprzeczności z faktami, gdyż zarówno nasi widzowie, jak i wielu polityków i dziennikarzy uważa Telewizję Polsat za najbardziej niezależną i obiektywną w Polsce"- brzmi treść komunikatu.