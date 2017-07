"Pokój 104": Nowy serial HBO

Nawet najbardziej zwyczajna przestrzeń może być tłem do niezwykłych wydarzeń. Nowy serial braci Duplass "Pokój 104" w oryginalny sposób opowiada o typowym amerykańskim motelu, w którym co noc przebywają inni goście. Pierwszy odcinek serialu pojawi się w serwisie HBO GO już w sobotę, 29 lipca. Premiera w HBO3 została zaplanowana na 18 sierpnia.

Dostawca pizzy, który otrzymał więcej, niż chciał, zakochana para osiemdziesięciolatków, kobieta szukająca dostępu do innego poziomu rzeczywistości z pomocą kapłana czy dwójka mormonów pogrążonych w kryzysie wiary. Wszyscy trafiają jedno po drugim do tego samego pokoju w typowym amerykańskim motelu.



Każdy odcinek serii przedstawia tę samą scenerię, jednak każdorazowo zmieniają się jej bohaterowie, dynamika wzajemnych relacji, pora dnia czy nastrój. Serial składa się z dwunastu mini-historii, przedstawiających inną opowieść każdego tygodnia. Twórcy tej zaskakującej i wymykającej się wszelkim schematom produkcji zręcznie żonglują elementami komedii, dramatu, thrillera czy nawet horroru.

Stworzony przez braci Jaya i Marka Duplassów ("Bliskość") intrygujący serial składa się z dwunastu półgodzinnych odcinków. W obsadzie znaleźli się m.in. Hugo Armstrong, James Van Der Beek, Melonie Diaz, Jay Duplass, Veronica Falcon, Adam Foster czy Natalie Morgan.

Premierowy odcinek "Pokoju 104" będzie można obejrzeć w HBO GO już w sobotę, 29 lipca, następne odcinki pojawią się w kolejne soboty. Serial będzie miał swoją emisję również w HBO3 - odcinki będą prezentowane co piątek, począwszy od 18 sierpnia.