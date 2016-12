Pokaz Victoria’s Secret w TLC

Widowiskowy pokaz Victoria’s Secret, który elektryzuje cały świat, będzie można oglądać po raz pierwszy w Polsce. Trzydzieści minut po północy TLC wyemituje spektakularne show, które w tym roku odbyło się w Paryżu. Topowe modelki, muzyczne przeboje w wykonaniu światowych gwiazd oraz niezapomniane wrażenia - taka będzie ta noc.

Modelki Victoria's Secret podczas pokazuw Paryżu /TLC /materiały programowe

"Spełnia się moje największe marzenie o tym, żeby widzowie TLC jako pierwsi w Polsce mogli stać się częścią tego wyjątkowego widowiska!" - zapowiada Agata Młynarska, head of TLC development.



Wideo Victoria’s Secret Fashion Show 💎 Najdroższy biustonosz! | TLC

To show, w którym udział wzięło 51 najpiękniejszych kobiet w 82 różnych stylizacjach. Na wybiegu pojawią się światowej sławy modelki, m.in.: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge oraz Elsa Hosk Jasmine Tookes. Ostatnia z nich zaprezentuje biustonosz wart aż 3 miliony dolarów. Do jego uszycia wykorzystano 9 tysięcy diamentów i kamieni szlachetnych.



O popularności "Aniołków VS" świadczy fakt, że w skali światowej posiadają aż 164 miliony obserwatorów na Instagramie. To przedsięwzięcie angażujące przez kilka miesięcy ogromny sztab ludzi. O perfekcyjny wygląd "aniołków" tym razem zadbało aż 36 specjalistów od make-upu, 31 stylistów fryzur oraz 11 manicurzystów.

Pokaz bielizny to jedynie pretekst i wstęp do rozpoczęcia wielkiego widowiska z udziałem światowych gwiazd. Tego wieczoru wystąpi jedyna w swoim rodzaju Lady Gaga. Do tej pory może pochwalić się 30 milionami sprzedanych płyt oraz 150 milionami singli. To jedna z najpopularniejszych artystek wszech czasów, która gromadzi 61 milionów fanów na Facebooku.



Wideo Victoria’s Secret Fashion Show 🎬 Za kulisami 🎬 Zaczęło się w Paryżu! | TLC

Na scenie pojawi się również doskonale znany Bruno Mars. Jego przebój "Uptown Funk" był numerem jeden na muzycznej liście hitów - Billboard Hot 100, aż przez 14 tygodni, co czyni z niego prawdziwy fenomen. Tego wieczoru zagra także Weeknd, szturmem podbijający globalną scenę muzyczną od 2011 roku. Obecnie ich album "Starboy" zajmuje czołowe miejsca list przebojów, a grupa może poszczycić się nominacją do Oscara za piosenkę "Earned It".

Piękne kobiety oraz utalentowani artyści. Wszystko to czeka w telewizji TLC już 1 stycznia o godz. 00:30. Powtórki pokazu będzie można oglądać w Nowy Rok o godz. 15 i 21 oraz 6 stycznia o godz. 21.30.