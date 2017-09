O godz. 11 na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach rozpoczął się pogrzeb Grzegorza Miecugowa.

Grzegorz Miecugow (1955-2017) /Tomasz Gzell / PAP

Grzegorz Miecugow zmarł w sobotę, 26 sierpnia. W ostatnim czasie zmagał się z chorobą nowotworową. Miał 61 lat.

Reklama

W czwartek wieczorem, 31 sierpnia, w Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym odbyła się msza święta w jego intencji.



Jak informuje portal TVN24.pl na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie Miecugowa żegnają dziennikarze, przyjaciele i rodzina, m.in. jeden z prowadzących "Szkło kontaktowe" Tomasz Sianecki, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak i reporter "Faktów" Paweł Płuska.



Pogrzeb Grzegorza Miecugowa 1 9 Dziennikarka Monika Olejnik (L) i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak (P) podczas uroczystości pogrzebowych Grzegorza Miecugowa. Autor zdjęcia: Tomasz Gzell Źródło: PAP 9

W trakcie ceremonii głos zabrał również syn Miecugowa, Krzysztof. "Lubił żartować, ale lubił też zaskakiwać. To było najważniejsze w tacie, że do końca zachował w sobie dziecko. Tym, co czyniło go dobrym dziennikarzem, było to, że był dobrym człowiekiem. Lubił spotykać ludzi, lubił z nimi rozmawiać. Będzie mi brakowało jego dowcipów i jego ciepła. Najlepiej o tacie mówią historie z jego życia" - cytuje jego wypowiedź portal TVN24.pl.

Dziennikarza pożegnał także Adam Nowak, wokalista grupy Raz Dwa Trzy, który zaśpiewał piosenkę Wojciecha Młynarskiego "Jeszcze w zielone gramy".



W marcu tego roku, w jednym z wywiadów Miecugow przyznał, że "może być ciężko chory". "Wiem, że ja kiedyś umrę, pytanie: wcześniej czy później. Mam jeszcze sporo do zrobienia. Tak czuję. Nie będę robił z tego tragedii, będę walczył" - deklarował w rozmowie z naszemiasto.pl.

"To był dziennikarz czystej wody, zbudowany z wiedzy i pasji do tego zawodu" - wspominał dziennikarza w pożegnalnym materiale "Faktów" TVN założyciel tej stacji Mariusz Walter.

"Jako nauczyciel był niezwykle inspirujący. Nigdy nie był dla mnie ostry. Krytykę zawsze formułował w sposób rzeczowy. To człowiek, który nigdy nie grał, nigdy niczego nie udawał" - wspominała na antenie TVN24 Anita Werner. "Był mistrzem słowa" - dodała.

Zdjęcie Grzegorz Miecugow w latach 80. XX wieku / Zenon Zyburtowicz / East News

Urodzony w 1955 roku w Krakowie Grzegorz Miecugow był dziennikarzem TVN24, a w przeszłości m.in. TVN, TVP, radiowej Trójki, pisał dla "Dziennika Polskiego" i "Przekroju".

W TVN współtworzył "Fakty" i prowadził pierwszą edycję programu "Big Brother". Później był współzałożycielem TVN24, gdzie był szefem wydawców i dyrektorem publicystyki. Był także jednym z prowadzących programu "Szkło kontaktowe", prowadził również "Inny punkt widzenia".

- To, co się dzieje w sieci, wydaje mi się nierealne. Sądzę, że stoją za tym wynajęci hejterzy, bo w życiu codziennym rzadko spotykam się z takimi brzydkimi sytuacjami. Zmartwiony natomiast jestem tym, że zaczynamy żyć jakby w dwóch światach, i że coraz mniej jeden świat ma wspólnego z drugim. Jest takie przekonanie, że jeśli komuś nie podobają się rządy PiS, to siłą rzeczy musi mu się podobać wszystko, co robi PO. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której jest wiele osób, nie mających reprezentacji w parlamencie. I to czasami w "Szkle..." wychodzi - mówił w sierpniu 2016 w wywiadzie dla magazynu "To i Owo".



Przez ostatnie kilkanaście lat uczył dziennikarstwa - na stałe związał się z Collegium Civitas.