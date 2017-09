"Pod wspólnym niebem": Nowy serial TVP2

15 września na antenie TVP2 zadebiutuje nowy serial "Pod wspólnym niebem". Produkcja emitowana będzie w piątki o godz. 22.10.

Nowy serial komediowy TVP2 opowiada o perypetiach dwóch rodzin, które przez niefortunny splot zdarzeń, zmuszone są zamieszkać pod jednym dachem.



Rodziny Monteckich i Kapuleckich dzieli wszystko, od poglądów po styl życia. Andrzej Montecki (Marek Bukowski), wykładowca, jego młoda konkubina Dżesika (Paulina Śmigielska) oraz syn z pierwszego małżeństwa, Roman (Przemysław Furdak), to ludzie nowocześni, liberalni, z wyższością traktujący ludzi o innych poglądach.

Głowa drugiej rodziny - Bożydar Kapulecki (Piotr Szwedes), objął właśnie posadę wiceministra bliżej nieokreślonego ministerstwa, a jego żona Bożena (Anna Samusionek) zasiada w radzie nadzorczej spółki skarbu państwa. Kapuleccy mają czwórkę dzieci (trzech małoletnich synów i nastoletnią Julię, chwilowo przebywającą na pielgrzymce w Meksyku).

Rodziny poznają się, gdy pragnący wyemigrować do USA Monteccy wynajmują swoje nowoczesne mieszkanie Kapuleckim, by za uzyskane w ten sposób pieniądze utrzymać się za oceanem. Niestety, wskutek politycznej afery Monteccy muszą jednak pozostać w kraju. Dwa patrzące na siebie z niechęcią rody są zmuszone zamieszkać razem w przerobionym ze starego pawilonu fabrycznego apartamencie, co prowadzi do licznych spięć i konfliktów. Pomimo jednak różnic, między przedstawicielami młodego pokolenia - Julią i Romanem - wybucha płomienna miłość.



Lokatorska saga, swobodnie inspirowana dziełem Williama Shakespeare'a, już jesienią na antenie Dwójki.