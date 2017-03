Piotr Gąsowski pisze kolejną książkę

Piotr Gąsowski zwiedził ponad 70 krajów. Obecnie pracuje nad książką, w której opisze swoje zagraniczne wyprawy. Artysta twierdzi, że w publikacji tej znajdą się historie mrożące krew w żyłach, jego podróże obfitują bowiem w zaskakujące zdarzenia.

Piotr Gąsowski zamierza napisać książkę o swoich podróżach /Andras Szilagyi /MWMedia

Podróże to obok sportu i lotnictwa jedna z największych życiowych pasji Piotra Gąsowskiego. Aktor zwiedził dotychczas 71 krajów, w tym Indie, Wietnam, Kambodżę, Australię oraz Fidżi. Zazwyczaj wyrusza na kilkutygodniowe wyprawy, które sam organizuje. Zdarza mu się nawet wyruszać samotnie. - Moje podróżowanie jest zazwyczaj podróżowaniem backpackerskim, plecakowym, nieprzewidywalnym - mówi Piotr Gąsowski agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Aktor twierdzi, że nie planuje szczegółowo swoich wyjazdów, stawiając na spontaniczność. Uważa, że dzięki temu przeżywa znacznie więcej ciekawych przygód i odczuwa więcej emocji. Przy braku drobiazgowego planu, jego zdaniem, zawsze dochodzi bowiem do niespodziewanych zdarzeń. Przy zorganizowanych wycieczkach trudno natomiast liczyć na tego typu atrakcje. - Jak mamy taki plan jak w biurze podróży, o dziewiętnastej to, o dwudziestej pierwszej to, wtedy mniej się nam przydarza, niż jak nie wiemy, gdzie jutro się znajdziemy - wyjaśnia Gąsowski.

Gospodarz programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zamierza napisać książkę o swoich podróżach. Pomysł narodził się podczas finalnych prac nad debiutancką książką Piotra Gąsowskiego. Na potrzeby tej publikacji aktor napisał dwa rozdziały, które ostatecznie nie zostały jednak do niej włączone. Zostaną natomiast wykorzystane w książce podróżniczej. - Tych przygód myślę, że będzie na kolejne 300 stron. Będą też przygody mrożące krew w żyłach - twierdzi Gąsowski.

W książce pojawią się także opisy wyjazdów pełnych niespodzianek, podczas których aktor sam nie wierzył, że znalazł się właśnie w tym konkretnym miejscu. Gąsowski porównuje je do przygód Paula Hacketta, bohatera filmu "Po godzinach", który w ciągu jednej nocy znalazł się w kilku zaskakujących miejscach i poznał różne typy ludzi. - Trochę też o tym mówi "Kac Vegas", więc takich przygód też trochę będzie. Wprawdzie nie na kacu, ale sam ku swojemu zaskoczeniu otwierałem oczy: "To jest niemożliwe, że ja tu jestem" - wspomina Gąsowski.

1 marca ukazała się debiutancka książka aktora, zatytułowana "Co mi w życiu nie wyszło". Piotr Gąsowski opisał w niej swoje życiowe porażki, pokazując się jako człowiek lubiący śmiać się z samego siebie oraz zachowujący dystans do swoich wpadek i błędów. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Edipresse Książki.