Piotr Adamczyk pierwszym prowadzącym polskie "Saturday Night Live"

Prowadzącym pierwszego odcinka nowego programu Showmax "SNL Polska" będzie Piotr Adamczyk. W kolejnych odcinkach zobaczymy m.in. Roberta Biedronia. Premiera "SNL Polska" na żywo z Warszawy już 2 grudnia o godz. 21.

Piotr Adamczyk /Bartosz Krupa / East News

Dodatkowo cztery pierwsze odcinki będą emitowane na żywo na kanale YouTube SNL Polska oraz w serwisie Showmax za darmo. Odcinki na stronie będą widoczne nawet dla niezarejestrowanych użytkowników.



"SNL Polska" to lokalna wersja najsłynniejszego programu satyrycznego na świecie, czyli Saturday Night Live, który już od 43 lat powstaje w studiu NBC na Rockefeller Plaza w Nowym Jorku. W lokalnej edycji w obsadzie znaleźli się: Laura Breszka, Monika Babula, Karolina Piechota, Helena Ganjalyan, Magda Smalara, Michał Meyer, Michał Zieliński, Sebastian Stankiewicz, Szymon Mysłakowski, Mateusz Grydlik i Kamil Pruban.

- Polska edycja "SNL" została stworzona na podstawie formatu i przy ścisłej współpracy ekipy amerykańskiej. Zespół produkcyjny i część obsady szkoliła się u twórców w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo producenci z USA będą towarzyszyć ekipie w pierwszym tygodniu produkcji polskiej wersji SNL. Praca z najlepszymi na świecie jest ogromną inspiracją. Głęboko wierzymy, że dzięki zdobytej wiedzy, intensywnych przygotowaniach oraz niezwykłemu talentowi polskiej obsady stworzymy wyjątkowe show - powiedział Jurek Dzięgielewski, Head of Content Showmax CEE.

Reżyserem "SNL Polska" jest Maciej Sobociński, Aleksandra Wolf jest główną scenarzystką, a producentem wykonawczym jest firma Rochstar.



Zdjęcie Wśród prowadzących polskie "SNL" znajdzie się równiez Robert Biedroń / Piotr Bławicki / East News

"Saturday night Live" to program instytucja. Co tydzień w sobotę wieczorem grupa aktorów komediowych wraz z gościem specjalnym w roli gospodarza odcinka, wystawia skecze, które komentują aktualne wydarzenia czy zjawiska społeczne. Do tego dochodzi wyjątkowy gość muzyczny oraz stały segment - Weekend Update, czyli parodia programu informacyjnego.



Gość specjalny i zarazem gospodarz danego odcinka odgrywa kluczową rolę w jego powstawaniu. To wokół niego budowane jest całe show. Uczestniczy w procesie pisania skeczy, ich prób oraz występuje w kilku z nich. Osoba prowadzącego jest inspiracją dla całego zespołu twórczego.

Wszystko w "SNL" zaczyna się w tak zwanym Writers Room. Jest to grupa niesamowicie twórczych scenarzystów, którzy z tygodnia na tydzień piszą skecze. Wystawiane na scenie, na żywo, w każdą sobotę. Pod okiem głównego scenarzysty członkowie Writers Room nie tylko piszą skecze, lecz także czynnie uczestniczą w ich realizacji. Wspólnie z reżyserem opracowują całą inscenizację. Prowadzą skecz od samego początku aż po jego premierę.

Właściwie do samej emisji skecze są poprawiane i dopracowywane, tak aby wywołać jak najbardziej żywiołową reakcję widowni. Dopiero po próbie generalnej, a bezpośrednio przed emisją, program nabiera swojej ostatecznej formy. Scenografia zmienia się ze skeczu na skecz i nie ma żadnej chwili na wytchnienia.