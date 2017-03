"Pierwsza randka": Nowy show TVP2

Przytulne wnętrze restauracji, elegancko nakryty stół, romantyczne światło świec, smaczne potrawy, dwie osoby gotowe na nową znajomość i... dwanaście dyskretnie zamontowanych kamer śledzących ich pierwsze spotkanie. "Pierwsza randka" to nowy program TVP2, który zadebiutuje w ramówce stacji w czwartek, 16 marca, o godz. 20.40.

Jedna z uczestniczek programu "Pierwsza randka" /TVP

W czwartek wieczorem widzowie TVP2 mogą zobaczyć pierwsze randki w ciemno uczestników nowego programu. Każda z nich jest inna i ma niepowtarzalną atmosferę. Różne są także zachowania bohaterów. Jedni ze stresu nie mogą przestać mówić, innych paraliżuje i milkną. Pojawiają się bariery wiekowe i geograficzne, które mogą okazać się przeszkodami nie do przezwyciężenia.



Pary staną przed dylematami, które zna większość ludzi umawiających się na randki. Czy zamówić alkohol, a może jednak pozostać przy wodzie? Kto powinien zapłacić - mężczyzna? Czy podążając za równouprawnieniem należy podzielić się rachunkiem? I wreszcie... czy wypada powiedzieć na pierwszej randce o zakupach w sex-shopie?

Kandydaci zostali połączeni w pary przez zespół ekspertów. Choć ich randka będzie miała klasyczną formę spotkania na wspólnej kolacji, to droga jaką wybrali na poszukiwanie drugiej połówki na pewno nie należy do tradycyjnych.

"Nadzieja na zmianę, ciekawość, chęć sprawdzenia się, te motywy najczęściej pchają ludzi do randkowania, a niewiadoma wynikająca z wyboru dokonanego przez grono telewizyjnych ekspertów, może dodatkowo zachęcać do uczestnictwa, szczególnie ekstrawertyków lubiących ryzyko. Trochę w tym też myślenia magicznego, przekonania że ekspert zna algorytm, który pomoże stworzyć doskonały związek. Nie bez znaczenia jest również fakt, że emocje które dostarczy spotkanie z drugą osobą, zostaną zarejestrowane, a marzenie o tej jedynej lub tym jedynym spełni się na oczach widowni. A finał będzie telewizyjny ... i żyli długo, i szczęśliwie" - tak chęć zgłoszenia się do programu tłumaczy psycholog i seksuolog kliniczny Robert Kowalczyk.

Pierwsza randka dwóch nieznających się wcześniej osób, to wielkie wydarzenie, któremu towarzyszy niepewność, ale też wielka nadzieja na spotkanie na swojej drodze wartościowego partnera. Polscy widzowie po raz pierwszy będą mieli okazję z tak bliska przyjrzeć się randkowaniu. Jednak nie tylko oni będą obserwować bohaterów, ich zachowaniu przyglądać będzie się także obsługa restauracji. Doświadczonym i czujnym kelnerkom, barmanowi oraz menadżerowi lokalu na pewno nie umknie prawdziwa miłość.

Jak zachowają się bohaterowie w czasie spotkania w cztery oczy? Czy znajdą wspólne tematy do rozmów, a może zapadnie niezręczna cisza? Odpowiedź w programie "Pierwsza randka" w czwartek o godz. 20.40 na TVP2.