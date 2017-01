"Pierwsza randka": Nowy program w TVP2

Wiosną w telewizyjnej Dwójce pojawia się polska wersja brytyjskiego hitu "First Dates". Jeszcze nie wiadomo, kto poprowadzi program "Pierwsza randka".

Wideo "First Dates": Zwiastun 7. sezonu brytyjskiej showwersji

"Pierwsza randka" oparta będzie na popularnym w Wielkiej Brytanii formacie "First Dates", nadawanym w Channel 4 - informuje portal Wirtualnemedia.pl.



O co chodzi w programie? Do restauracji w centrum jakiegoś miasta zapraszane są na randkę osoby, które się nie znają. Uczestnicy muszą w krótkim czasie, dowiedzieć się o sobie nawzajem jak najwięcej i zdecydować, czy chcą się spotkać ponownie.

Przez cały czas uczestników podglądają ukryte w restauracji kamery, widzowie poznają również komentarze pracowników na temat spotkań.

W każdym odcinku prezentowane będzie kilka randek w ciemno. Polska wersja reality-show na pewno trafi do wiosennej ramówki TVP2. Zdjęcia jeszcze nie wystartowały.