Paulina Sykut-Jeżyna o powrocie po porodzie

"Czułam się fantastycznie, bo zwyczajnie lubię tę robotę" - tak o swoim powrocie do pracy po narodzinach córki mówiła Paulina Sykut-Jeżyna. Agnieszka Hyży zdradziła, że za kulisami "Tańca z Gwiazdami" panie wymieniały się zdjęciami dzieci.

Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz i Agnieszka Hyży na planie pierwszego odcinka nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" /Jarosław Antoniak /MWMedia

"Cały pierwszy odcinek, całe show oraz kulisy programu były dla mnie ogromnym przeżyciem, bo to był mój pierwszy raz po narodzinach córci. To był pierwszy długi dzień w pracy, ale czułam się fantastycznie, bo zwyczajnie lubię tę robotę" - powiedziała podczas środowej konferencji prasowej Polsat Cafe Paulina Sykut-Jeżyna, która współprowadzi 20. edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" (siódmą w Polsacie) oraz jego kulisy.

"Za kulisami przede wszystkim wymieniałyśmy się dziecięcymi zdjęciami" - żartowała Agnieszka Hyży.

Dziennikarka dodała, że ciszy się na kolejne spotkania z gwiazdami i tancerzami. "Dla nas to jest fajna przygoda, że po programie, po tych wielkich emocjach możemy prywatnie z nimi porozmawiać" - przekonywała.



Sykut-Jeżyna zapewniała zaś, że to, co nie zostało powiedziane w "Tańcu z Gwiazdami" na pewno padnie w kulisach programu. "Jest znacznie bardziej pikantnie" - zachęcała.