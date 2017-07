Paulina Chylewska zadebiutowała na antenie Polsatu

Paulina Chylewska zadebiutowała we wtorek, 18 lipca, w redakcji sportowej telewizji Polsat.

Wideo Debiut Pauliny Chylewskiej w Polsacie - 18.07.2017

Paulina Chylewska, przez ostatnie 21 lat pracowała w TVP, związała się z Polsatem.



Dziennikarka zadebiutowała dzisiaj w serwisie sportowym po "Wydarzeniach" o godzinie 18.50 i w "Sport Fleszu" w Polsacie Sport News.



Paulina Chylewska będzie obecna zarówno na antenie głównej Polsatu, jak i w kanałach sportowych.



"Cieszymy się, że do naszego zespołu dołącza jedna z najbardziej profesjonalnych dziennikarek sportowych w Polsce. Redakcja sportowa Telewizji Polsat jest najlepsza w naszym kraju i zatrudnia najlepszych ludzi. Liczymy, że nasi widzowie z radością powitają Paulinę w naszych programach" - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat.

Dziennikarz sportowy Polsatu Marcin Feddek, prywatnie mąż Chylewskiej, powitał żonę po "słonecznej stronie mocy"



"No i udało się przeciągnąć żonę na słoneczną stronę mocy. Po 12 latach znów razem pod jedną banderą. Welcome to Ostrobramska 77" - napisał Feddek.

Przypomnijmy, że o odejściu Pauliny Chylewskiej z Telewizji Polskiej poinformowano 29 czerwca na oficjalnym profilu TVP1 na Facebooku.

"Paulino, dziękujemy! 21 lat - to szmat czasu! W Telewizji Polskiej stawiała pierwsze kroki, to tu Jej kariera dziennikarska nabrała rozpędu. Lubiana przez widzów, koleżanki i kolegów oraz szefów - Paulina Chylewska rozpoczyna nowy etap w swoim życiu zawodowym" - czytamy w komunikacie.

Dziennikarka i prezenterka związana była z TVP1 przez 21 lat. Wiosną tego roku Paulina Chylewska razem z Maciejem Kurzajewskim prowadziła nowy poranny program "Dzień dobry Polsko!" w TVP1.

Chylewska wzięła również udział w wiosennej edycji show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Jej partnerem tanecznym był Jacek Jeschke, para zajęła ósme miejsce.



