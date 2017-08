Olga Kalicka z "rodzinki.pl" w turnieju tańca

- Taniec jest tym, co mnie uwalnia, tym, co naprawdę kocham i dlatego postanowiłam to kontynuować - podkreśla Olga Kalicka, aktorka znana z serialu "rodzinka.pl". Za miesiąc zamierza ona wziąć udział w turnieju Pro-Am Warsaw International Dance Championships & Gala Ball.

Olga Kalicka na parkiecie "Tańca z gwiazdami" /AKPA

By dobrze wypaść na parkiecie, Kalicka ćwiczy po kilka godzin dziennie pod okiem wicemistrza świata. Ma też nadzieję, że podczas tanecznych zmagań będzie mogła wykorzystać umiejętności zdobyte w 6. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

- Mam dużo marzeń do spełnienia, przede wszystkim chciałabym zagrać w filmie i mam nadzieję, że niebawem to się wydarzy. Oprócz tego staram się też dążyć do spełnienia jednego z głównych marzeń, jakim jest wzięcie udziału w turnieju tańca - mówi agencji Newseria Olga Kalicka, aktorka.

Okazja ku temu będzie już niebawem. Aktorka właśnie przygotowuje się do turnieju Pro-Am Warsaw International Dance Championships & Gala Ball, który odbędzie się 16 września.

- Jest to turniej tańca towarzyskiego, gdzie w parze jedna osoba jest zawodowym tancerzem, a druga amatorem. Mam już niesamowitego partnera - wicemistrza świata, który mnie wszystkiego uczy, dzielnie się przygotowujemy, trenujemy codziennie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe doświadczenie - mówi Olga Kalicka.

Zdjęcie Olga Kalicka i Rafał Maserak w szóstej edycji "Tańca z gwiazdami" / AKPA

Kalicka podkreśla, że taniec jest dla niej najlepszym antidotum - pozwala się odprężyć, zapomnieć o problemach, wyrazić różnorodne emocje i znaleźć w sobie takie pokłady energii, o których istnieniu nawet nie miała pojęcia.

- Od dziecka byłam artystyczną duszą. Taniec zawsze był obecny w moim życiu i zawsze był największym niespełnionym marzeniem. Potem pojawiło się aktorstwo i ten taniec schodził nieco na dalszy plan, aż pojawił się "Taniec z gwiazdami", który po raz kolejny dał mi do zrozumienia, że taniec jest tym, co mnie uwalnia, tym, co naprawdę kocham i dlatego postanowiłam to kontynuować - podkreśla Olga Kalicka.

"Taniec z Gwiazdami" [finał] 1 6 W finale każda z par przygotowała po trzy taneczne prezentacje. Na początek duety wystąpiły w tańcu wybranym przez… przeciwników. Świetnie czujący się w żywiołowych występach Olga Kalicka i Rafał Maserak „dostali” od Roberta Wabicha i Hanny Żudziewicz walca wiedeńskiego. Jako „finał marzeń” określiła ostatni odcinek tej edycji show Iwona Pavlović, dodając, że Kalicka i Wabich są bez wątpienia jej najlepiej tańczącymi uczestnikami. „Twój taniec zachwyca i zadziwia. To było dużo lepsze od twojego pierwszego walca” – Czarna Mamba pochwaliła aktorkę. „O nic nie pytam i w finale cię witam” – Malitowski poczęstował zaś Kalicką częstochowskim rymem. Para otrzymała 39 punktów. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 6

W 6. edycji show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" Olga Kalicka w parze z Rafałem Maserakiem zajęli drugie miejsce. Aktorka czuła pewien niedosyt, ale jej miłość do tańca nie zakończyła się razem z programem, dlatego postanowiła wrócić na parkiet i kontynuować swoją przygodę.

- Nigdy wcześniej przed programem nie próbowałam tańca towarzyskiego, będąc w programie poczułam, że to coś fajnego, nowego i innego. Mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko zapomniałam i staram się rozwijać to, czego nauczyłam się podczas programu - mówi Olga Kalicka.