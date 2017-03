Nowy program Izabeli Janachowskiej

Izabela Janachowska została gospodynią nowego programu na antenie TVN Style. Będzie w nim pomagać pannom młodym i ich bliskim skompletować idealne stylizację na ślub i wesele. Gwiazda twierdzi, że program "W czym do ślubu?" przeznaczony jest dla każdego, kto kiedyś będzie co najmniej gościem na ślubie.

ako kobieta wiem, jak ważna w życiu każdej z nas jest suknia ślubna - wyznaje Izabela Janachowska /Baranowski /AKPA

Program "W czym do ślubu?" zadebiutował na antenie telewizji 19 marca. Bohaterkami autorskiego formatu TVN Style są przyszłe mężatki, które poszukują idealnej sukni ślubnej. W znalezieniu wymarzonej kreacji pomaga im gospodyni programu wraz ze stylistką ślubną. - Jako kobieta wiem, jak ważna w życiu każdej z nas jest suknia ślubna. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno wybrać tę idealną - mówi Izabela Janachowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Reklama

Reklama

Program przeznaczony jest jednak nie tylko dla przyszłych mężatek. Janachowska ubierać będzie bowiem także bliskie pannie młodej osoby, np. mamy, siostry lub druhny. Zdaniem gwiazdy goście weselni często mają znacznie większe dylematy odnośnie stroju niż sama panna młoda, dlatego do oglądania "W czym do ślubu?" zaprasza wszystkich, którzy mają zamiar być co najmniej gośćmi na ślubnym przyjęciu.

- To jest problem, jak się ubrać, żeby nie przyćmić panny młodej albo żeby nie wyglądać za skromnie, żeby nie zrobić jej przykrości, w jakim kolorze. To jest milion pytań. I to wszystko też zależy od tego, gdzie ten ślub, w jakim okresie roku - opowiada Janachowska.

W każdym odcinku programu "W czym do ślubu?" występuje panna młoda wraz z jedną bliską jej osobą. Narzeczona przymierza w sumie pięć ślubnych kreacji: jedną wybraną przez siebie, jedną przez towarzyszącą jej osobę oraz trzy zaproponowane przez Izabelę Janachowską. Następnie towarzyszka przyszłej mężatki przymierza trzy wybrane dla niej kreacje. Po dokonaniu wyboru obie uczestniczki programu poddawane są zabiegom upiększającym u wizażystów i fryzjerów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy program Izabeli Janachowskiej Newseria Lifestyle

- Wtedy w pełnej krasie panna młoda oraz osoba towarzysząca prezentują się reszcie rodziny. Dopiero wtedy wszyscy dowiadują się, na jaką suknię zdecydowała się panna młoda. A potem mamy cudowne łzy wzruszenia, bo taki piorunujący efekt wywołuje ta biała suknia - przekonuje Janachowska.

Wybór własnej sukni ślubnej prezenterka ma już za sobą. Na swojej uroczystości, która miała miejsce w czerwcu 2014 roku, gwiazda zaprezentowała się w aż trzech kreacjach pochodzących od najlepszych projektantów: Lázaro, Elie Saab oraz Valentino. Twierdzi, że nigdy nie żałowała dokonanego trzy lata temu wyboru, czego życzy wszystkim pannom młodym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izabela Janachowska o ślubnych błędach Newseria Lifestyle

- Jeżeli panna młoda wybierze idealną suknię ślubną, to nigdy nie będzie jej żałować. I to jest wyznacznik tego, czy ta suknia była idealna czy nie, czy po latach zaczynasz myśleć: "Bez sensu, poszłam w księżniczce, mogłam iść w rybce" - twierdzi Janachowska.

Program "W czym do ślubu?" można oglądać w każdą niedzielę o godz. 13:40 na antenie telewizji TVN Style. W tej samej stacji Izabela Janachowska poprowadzi 4. już edycję niezwykle popularnego programu o tematyce ślubnej "I nie opuszczę cię aż do ślubu". Format emitowany jest w niedziele o godz. 12:55.