Nowe gwiazdy w obsadzie "Ultravioletu"

Do obsady serialu "Ultraviolet" dołączyli kolejni aktorzy. Obok Marty Nieradkiewicz, Sebastiana Fabijańskigo, Agaty Kuleszy, Michała Żurawskiego, Marka Kality i Bartłomieja Topy widzowie zobaczą m.in. Magdalenę Czerwińską, Annę Dereszowską, Bartosza Gelnera, Annę Korcz i Patryka Pniewskiego. Premiera produkcji odbędzie się jesienią na kanale AXN.

Magdalena Czerwińska na planie serialu "Ultraviolet" /materiały prasowe

Magdalena Czerwińska wcieli się w seriali w rolę Beaty Misiak, detektyw z wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy wojewódzkiej w Łodzi. Partneruje Michałowi Holendrowi (w tej roli Sebastian Fabijański) w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Czerwińska grała m.in. w takich filmach jak "Bogowie" Łukasza Palkowskiego i "Pod Mocnym Aniołem" Wojciecha Smarzowskiego, a także w serialu "Belfer".

W "Ultraviolecie" widzowie zobaczą także Annę Dereszowską. Grana przez nią Oliwia Cieślak to znacząca postać w odcinku o inteligentnym domu, w którym dochodzi do tragedii. W rolę męża głównej bohaterki serialu, Oli (Marta Nieradkiewicz), wcieli się Bartosz Gelner ("Sala samobójców", "Płynące wieżowce"). W serialu pojawią się też Anna Korcz ("Na Wspólnej", "Chopin. Pragnienie miłości") i Patryk Pniewski ("Belfer", "To tylko komedia").

Serial "Ultraviolet" opowiada historię trzydziestoletniej Oli Serafin, którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy, prowadząc samochód, jest świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. Decyduje się znaleźć wyjaśnienie na własną rękę. Przez Internet poznaje grupę ludzi, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja i przyłącza się do nich.

Za reżyserię odpowiadają Jan Komasa ("Miasto 44", "Sala samobójców") i Sławomir Fabicki ("Miłość", "Z odzysku"). W produkcję zaangażowani są także twórcy amerykańscy - producentami wykonawczymi są Wendy West ("Dexter", "Czarna lista") i Barry Josephson ("Kości", "Zaczarowana", "Bardzo Dziki Zachód").