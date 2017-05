"Nowa Ja!" - program Kasi Cichopek

W sobotę, 6 maja, w NOWA TV startuje druga edycja programu "Nowa Ja!", którego gospodynią jest Katarzyna Cichopek. Kolejne bohaterki programu będą miały szansę zmierzyć się ze swoimi słabościami.

Kasia Cichopek w programie "Nowa Ja!" /materiały programowe

O metamorfozę bohaterek programu "Nowa Ja!" - zarówno wizualną, jak i mentalną - zadba nowa ekipa ekspertów: stylistka Kaja Śródka, makijażystka Magda Gontarczuk, stylista fryzur Paweł Zięba oraz terapeutka i life coach Joanna Godecka.

"Drugi sezon to wzruszające historie wyjątkowych kobiet walczących o swoje szczęście. Środek ciężkości projektu przesuwamy na metamorfozy, te wewnętrzne i zewnętrzne. Zapraszamy do studia gości - najbliższych naszych bohaterek. Będzie zatem wiele wspaniałych emocji" - zapowiada Katarzyna Cichopek.

"Poza metamorfozami uczestniczek także i sam program przeszedł zmianę. W drugim sezonie zaprosimy widzów do nowego, pięknego studia z nową scenografią. Przedstawimy nowych ekspertów i zaprezentujemy program w nieco innej odsłonie" - dodaje.

Bohaterki programu "Nowa Ja!" to Polki, które mijamy codziennie na ulicy, a których z reguły nie zauważamy. Zresztą one same poświęcają sobie niewiele uwagi. Postanowiły jednak wziąć los w swoje ręce i dokonać rewolucyjnych zmian w życiu. Cała ekipa pracować będzie nie tylko nad zmianą wizualną uczestniczek, ale także pomoże im uwierzyć w siebie, pozbyć się kompleksów i ujrzeć w sobie atrakcyjną kobietę.



Pierwszy odcinek nowego sezonu "Nowa Ja!" już w sobotę, 6 maja, w NOWA TV.