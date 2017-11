"Niezwykłe Stany Prokopa": Marcin Prokop odkrywa Amerykę

Tysiące mil przemierzane w samotności, jedzenie w przydrożnych barach, serce głośno bijące w rytmie muzyki country i niesamowita różnorodność - od Nowego Jorku aż po San Francisco! Marcin Prokop w pełnym humoru programie "Niezwykłe Stany Prokopa" wybierze się w spontaniczną podróż po Ameryce, jakiej jeszcze nie znamy! Już 11 listopada o godz. 17.30 w Travel Channel premiera pierwszego odcinka. Czy to prawda, że Prokop odkrył Amerykę?

Marcin Prokop w Ameryce /TVN /materiały prasowe

Marcin Prokop to prawdopodobnie najwyższy i zdecydowanie najpopularniejszy dziennikarz w Polsce. Nie da się go nie zauważyć, a tym bardziej nie słuchać. W niezwykły sposób obserwuje otaczający go świat. Z jego programem jest podobnie - wymyka się wszelkim ramom.



W ciągu trwającej ponad miesiąc wyprawy po Stanach Zjednoczonych Marcin Prokop pokona tysiące kilometrów, by skonfrontować się z mitami amerykańskiego snu, porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami i bardzo dokładnie przyjrzeć się ich życiu.

Już w pierwszym odcinku widzowie zapuszczą się w zaułki San Francisco oraz znajdą się za murami najsłynniejszego więzienia Alcatraz. Odwiedzą też kolorową dzielnicę Castro, gdzie o prawa homoseksualistów walczył niegdyś Harvey Milk. Czeka ich również spacer po Golden Gate - moście samobójców. To nie wszystko! Popularny prowadzący zajrzy do hippisowskiej dzielnicy Haight-Ashbury, w której przejdzie zaskakującą metamorfozę oraz zabierze widzów na najbardziej liberalną plażę w stanie Kalifornia.

"Niezwykłe Stany Prokopa" to pełen humoru program dla miłośników spontanicznych podróży i swobodnego poznawania świata!

Premierowy odcinek wyemitowany zostanie w niedzielę, 19 listopada, o godz. 17.30 w Travel Channel.