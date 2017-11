"Niedziela z… Kamillą Baar-Kochańską" w TVP Kultura

Bohaterką najbliższego odcinka programu "Niedziela z…", na który TVP Kultura zaprasza 12 listopada, będzie aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna Kamilla Baar-Kochańska.

Kamilla Baar-Kochańska będzie bohaterką programu "Niedziela z..." w TVP Kultura /AKPA

O młodości, poszukiwaniu swojej drogi i "ucieczce w sztukę" Kamilla Baar-Kochańska porozmawia z Agnieszką Szydłowską i zaproszonymi do studia gośćmi. Po programie TVP Kultura wyemituje komedię Aleksandra Fredry z Teatru Narodowego "Śluby panieńskie" w reżyserii Jana Englerta z udziałem aktorki.



Kamilla Baar-Kochańska już jako nastolatka jeździła do krakowskiego Starego Teatru na spektakle Krystiana Lupy czy Jerzego Jarockiego. Dość szybko wzięła sprawy w swoje ręce. Studia aktorskie ukończyła na Akademii Teatralnej w Warszawie, o czym w programie opowiedzą Grzegorz Małecki i Robert Jarociński - aktorzy i przyjaciele aktorki ze szkoły. "To będzie gwiazda" - mówili o niej.

Po studiach aktorka trafiła prosto na deski Teatru Narodowego, gdzie grała w sztukach wielu wybitnych reżyserów, m.in. Jana Englerta, Jerzego Jarockiego czy Iwana Wyrypajewa. Aktorka świetnie odnalazła się także w sztuce "Fedra" w reżyserii Mai Kleczewskiej.

"Między Lynchem a von Trierem. Fascynuje mnie taka złożoność ludzkiej natury" - mówi bohaterka "Niedzieli z...". Kamilla Baar-Kochańska to aktorka wszechstronna i nieoczywista - z jednej strony eteryczna i delikatna na deskach teatru, z drugiej - energiczna i charyzmatyczna na planach filmowych. O swojej pracy mówi, że "zawsze angażuje się na 1000%".



"Niedziela z... Kamillą Baar-Kochańską" rozpocznie się 12 listopada o godz. 17:15 w TVP Kultura.