Nie żyje komik Sean Hughes. Miał 51 lat

Irlandzki komik Sean Hughes, znany telewidzom z muzycznego teleturnieju "Never Mind the Buzzcocks", nie żyje. Miał 51 lat.

Sean Hughes (1965-2017) /MJ Kim /Getty Images

Według gazety "Daily Mail" Hughes cierpiał na marskość wątroby. Mężczyzna przebywał w szpitalu w Londynie po przebytym niedawno zawale serca.

Hughes rozpoczął karierę na początku lat 90. XX wieku, kiedy jego autorski show "A One Night Stand" otrzymał prestiżową nagrodę podczas edynburskiego festiwalu Fringe.



Mogliśmy oglądać go w małej roli w nominowanej do Oscara muzycznej komedii Alana Parkera "The Commitments", potem wystąpił jeszcze w wyreżyserowanym przez siebie komediowym serialu "Sean's Show".



W latach 1996-2002 był kapitanem jednej z drużyn w popularnym muzycznym teleturnieju BBC "Never Mind the Buzzcocks".

Hughesa mogliśmy także oglądać na ekranie w "Chłopaku rzeźnika" Neila Jordana oraz operze mydlanej "Coronation Street".