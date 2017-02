"Niania w wielkim mieście" wiosną w Polsacie

Serial obyczajowy "Niania w wielkim mieście" opowiada o losach Dany, która świeżo po studiach stoi w obliczu ważnych decyzji i... zostaje nianią. W tytułowej roli wystąpi Magdalena Lamparska.

Magdalena Lamparska i dziecięce gwiazdy serialu "Niania w wielkim mieście" /Paweł Wrzecion /MWMedia

Dana jako opiekunka wynajmowana jest przez różne rodziny. Każdy odcinek serialu będzie więc osobną historią. Tytułowa bohaterka ma talent pedagogiczny i wyjątkowe podejście do dzieci, potrafi też stawić czoła różnym problemom.

"Dzieci mnie polubiły, choć bywało to trudne. Uczyłam się od nich spontaniczności i cierpliwości. Dzieci zupełnie inaczej funkcjonują na planie niż dorośli aktorzy. Czasem po prostu trzeba zrobić przerwę i... zjeść bułkę" - wyznaje Magdalena Lamparska.

Przemysław Sadowski zagra w serialu psychologa dziecięcego i jednocześnie bohatera uwikłanego w miłosny trójkąt.

"Miałem niewielkie doświadczenie w psychologii dziecięcej, poza tym, które zbierałem przy własnych dzieciach, czytając fachową literaturę. Jako osoba świadoma emocji, ponieważ pracuję na emocjach jako aktor, postarałem się, kiedy pojawiały się dzieci w moim życiu, dokształcać się. Jeżeli chodzi o rolę, to pierwszy raz coś takiego zagrałem. Miałem dosyć trudne zadanie, poza ewidentnie trudną pracą z dziećmi, wszyscy wiemy, że są one nieprzewidywalne. To urocze maleństwa, które za każdym razem robią coś innego. To jest wspaniałe w życiu, ale na planie to było już duże wyzwanie" - powiedział PAP Life Sadowski grający rolę Jacka.

Lamparskiej towarzyszą również w serialu Kamilla Baar-Kochańska i Stefan Pawłowski. Gościnnie wystąpią m.in.: Katarzyna Cynke, Daria Widawska, Aleksandra Grzelak, Natalia Klimas, Joanna Orleańska, Paweł Orleański oraz Paweł Wawrzecki.

"W serialu jestem panią, która nie posiada swoich dzieci, ale zajmuje się nimi. Jestem tu bowiem profesorem neurochirurgii. Nie mogę jeszcze zdradzić, kim się będę zajmowała, ale występuję tu z kimś z bliskiego otoczenia głównej bohaterki" - tak tajemniczo zapowiada swoją rolę w serialu Daria Widawska. Aktorka nie boi się pracy na planie z dziećmi, gdyż wiele takich ról już zagrała. "W '39 i pół' miałam dwójkę plus jedno przysposobione, w 'Prawie Agaty' trójkę, w 'Apetycie na życie' dwójkę - tych dzieci w moich rolach było dość sporo" - śmieje się Widawska.

Serial "Niania w wielkim mieście" będzie miał charakter case'owy, tzn. każdy odcinek będzie opowiadał osobną, zamkniętą historię. Odcinki spinać będzie postać głównych bohaterów. Za reżyserię odpowiadają Michał Kwieciński, Anna Jadowska, Łukasz Wiśniewski i Łukasz Ostalski. Autorką scenariusza jest Agnieszka Krakowiak-Kondracka. Nowy serial telewizji Polsat, który składa się z dwunastu odcinków, startuje na antenie 7 marca.