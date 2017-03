"Nasz nowy dom" wraca na antenę Polsatu. Premiera pierwszego odcinka 8. sezonu odbędzie się w czwartek 2 marca o godz. 20.

Katarzyna Dowbor na planie programu "Nasz nowy dom" /Polsat

Dzięki programowi "Nasz nowy dom" udało się pomóc już ponad 80 rodzinom. Misja dotarcia do osób, które autentycznie jej potrzebują, musi trwać, bo na nowe domy i mieszkania czekają kolejni ludzie, który los postawił w ciężkiej życiowej sytuacji.

Wiosenna edycja "Naszego nowego domu" będzie pełna dalekich podróży. Prowadząca Katarzyna Dowbor wraz z ekipą dotrze do Żukowa na Kaszubach, odwiedzi Trutnowy na Żuławach i Święcienice na Mazowszu. Dojedzie nawet do Chojnowa koło Legnicy na Dolnym Śląsku, by poznać dramatyczną historię i pomóc 14 -letniej Marcie i jej mamie. W sezonie zimowym wyremontowane zostaną trzy mieszkania i dziewięć domów. Widzowie spotkają się z ciepłymi, radosnymi rodzinami, które podnoszą się po tragicznych wydarzeniach w życiu, a nowy dom jest zwieńczeniem ich starań o powrót do normalności.



W wiosennym sezonie poznamy też historię kilku rodzin dotkniętych najpoważniejszymi chorobami. Dar jakim jest remont ich zagrażających życiu i zdrowiu domów nie gwarantuje wyzdrowienia, ale często jest ogromnym impulsem, daje energię, siłę i wiarę do walki o lepszą przyszłość.



Katarzyna Dowbor, a szczególnie architekci programu: Martyna Kupczyk i Maciej Pertkiewicz staną przed kilkoma poważnymi wyzwaniami w trakcie remontów domów w bardzo złym stanie technicznym. Na ekipę będą czekać liczne pułapki i niemiłe niespodzianki. W tym sezonie, obok dobrze już znanego widzom kierownika robót Artura Witkowskiego, pojawi się nowy w programie Wiesław Nowobilski, rodowity góral z Bukowiny Tatrzańskiej.

Partnerem cyklu "Nasz nowy dom" jest LINK4, pomagając finansowo w remoncie domów oraz przekazując polisy mieszkaniowe rodzinom biorącym udział w programie.