"Na dobre i na złe": Jubileueszowy tort na planie serialu

Serial "Na dobre i na złe" osiągnął pełnoletniość. Historia o lekarzach ze szpitala w Leśnej Górze gości na antenie TVP 2 już 18 lat! Dokładnie 18 lat od debiutu, na planie serialowego szpitala w podwarszawskiej Falenicy, odbyło się spotkanie mediów z aktorami i producentami "Na dobre i na złe".

Producent Tadeusz Lampka (L) i aktor Michał Żebrowski (P) próbują jubieluszowego tortu /AKPA

Na urodzinowej imprezie pojawili się m.in.: Katarzyna Dąbrowska, Bartosz Opania, Grzegorz Daukszewicz, Michał Żebrowski, Magdalena Czerwińska, Jan Zmit, Redbad Klynstra-Komarnicki, Marcin Zacharzewski, Piotr Głowacki, Aleksandra Hamkało, Emilia Komarnicka-Klynstra, Kamil Kula, Mateusz Damięcki, Monika Pikuła.



- Żaden polski serial nie może pochwalić się, tak jak my, Nagrodą Towarzystwa Lekarskiego, prestiżową Nagrodą NIPTEL dla wybitnych przedsięwzięć medialnych i kilkunastoma Telekamerami. Łącznie ze Złotą Telekamerą Michała Żebrowskiego, którą odbierze niebawem, będzie ich 19 - powiedział producent serialu Tadeusz Lampka, który wraz z aktorami pokroił jubileuszowy tort.

Oprócz słodkości pojawiły się też refleksje i wspomnienia.



- Doskonale pamiętam mój pierwszy dzień na planie. To była scena z Michałem Żebrowskim. Podjechałem pod szpital czarną corvettą, bo miałem zabrać od niego jakieś próbki do Szwajcarii. Byłem strasznie osowiały, bo po raz pierwszy przyszło mi zagrać coś większego - nie wiedziałem co to pozycje, średnie i bliskie plany. No, ale Michał się mną zaopiekował. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będziemy grać braci - wspominał Grzegorz Daukszewicz, serialowy ordynator onkologii Adam Krajewski.



- Agata Woźnicka to jedyna bohaterka, która towarzyszy mi tak długo, bo już 9 lat. Widziała tyle moich zmian, że siłą rzeczy odzwierciedlało się to również w niej. Z żadną rolą teatralną nie byłam związana tak długo" - przyznała Emilia Komarnicka-Klynstra.



- W serialu jestem od 10. lat - okrągła rocznica! Ekipa "Na dobre i na złe" jest jak rodzina, tworzymy zgrany organizm, w którym pracuje się z przyjemnością. Przy okazji jubileuszu pojawia się pytanie o fenomen tego serialu, który od lat ma tak wysoką oglądalność. Myślę, że u podstaw jego powodzenia tkwi misja, którą realizuje, czyli edukacja. Każde zagadnienie medyczne jest dobrze udokumentowane i przedstawione widzom w przystępny sposób" - zauważył Redbad Klynstra, serialowy dyrektor Leśnej Góry Ruud Van Graaf. "Refleksja nasuwa mi się jedna - "Na dobre i na złe" ma coraz więcej lat, a występuje w nim sama młodzież - żartował Michał Żebrowski, który wciela się w postać profesora Adama Falkowicza.

A że jubileusze skłaniają też do podsumowań i statystyk, producenci przypomnieli, że w ciągu 18 lat w "Na dobre i na złe" pojawiło się wiele niezapomnianych aktorskich duetów: Małgorzata Foremniak i Artur Żmijewski (Zosia i Jakub Burscy), Alicja Bachleda-Curuś i Maciej Zakościelny (Ania Bochenek i Igor Kurowski), Maja Ostaszewska i Piotr Adamczyk (Meg i diaboliczny szef firmy farmaceutycznej Jerzy Kozerski), Agnieszka Dygant i Tomasz Kot (salowa Mariolka i milioner Korzycki), Paweł Wilczak i Edyta Jungowska (Mareczek i Bożenka), Jolanta Fraszyńska i Marian Opania (Monika i Tadeusz Zybertowie), czy Bartosz Opania i Anita Sokołowska (Witek Latoszek i Lena Starska).



W sumie w serialu zagrało ponad 3700 aktorów oraz kilkanaście tysięcy statystów. Dzień jubileuszu - 7 listopada 2017 roku - był 3489 dniem zdjęciowym. Przez ten czas serialowi chirurdzy wykonali ponad 670 operacji, a w każdym odcinku serialu średnio dwukrotnie padło sformułowanie "będzie dobrze". 8 listopada o godzinie 20.40 TVP2 wyemituje 684. odcinek "Na dobre i na złe".