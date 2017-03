Monika Zamachowska: Moda nie jest jej mocną stroną

Monika Zamachowska stara się ubierać zgodnie z obowiązującymi trendami. Twierdzi, że często reprezentuje klienta, dla którego pracuje, musi więc wyglądać nieskazitelnie. Nie ukrywa, że nie zna się na modzie, dlatego korzysta z pomocy stylistów i projektantów. Ma też kilka gotowych stylizacji, w których zawsze dobrze się prezentuje.

Styliści wytykają Monice Zamachowskiej brak gustu i zamiłowanie do staroświeckich ubrań /Jarosław Antoniak /MWMedia

Monika Zamachowska należy do gwiazd często krytykowanych za nietrafione stylizacje. Styliści wytykają jej brak gustu i zamiłowanie do staroświeckich ubrań, nie pasujących do jej wieku lub sylwetki. Prezenterka nie ukrywa, że moda nie jest jej mocną stroną, stara się jednak zawsze dobierać stylizacje w zgodzie z aktualnymi sezonowymi trendami.

- Trzeba być w kontakcie z modą, ze zmieniającymi się trendami. Jak się ktoś nie zna, tak jak ja, to można zwrócić się do stylisty i posłuchać mądrej osoby - mówi Monika Zamachowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda twierdzi, że ma kilka zestawów ubrań na wyjątkowe okazje, które kompletuje zgodnie z obowiązującymi trendami mody. Pochodzą one od znanych polskich projektantów, m.in. Doroty Goldpoint. Prezenterka zabiera je w podróże służbowe, dzięki czemu ma pewność, że zawsze wygląda dobrze i odpowiednio do okazji.

- Muszę mieć zabezpieczenie w postaci rzeczy, w których i się dobrze czuję, i wiem, że wyglądam godnie, bo reprezentuję nie tylko siebie, lecz także mojego klienta, dla którego akurat pracuję - tłumaczy Zamachowska. Prezenterka podkreśla, że ze względu na obowiązki zawodowe bardzo dużo podróżuje po Polsce. Z tego powodu posiadanie kilku gotowych stylizacji jest dla niej absolutną koniecznością.