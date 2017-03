Mobbing w TVP? Wydawca TVP Info stracił pracę

Wydawca i dziennikarz serwisu TVP Info, Adam Zawadzki, stracił pracę po tym, jak poskarżył się na panujący w redakcji mobbing - poinformował portal Wirtualnemedia.pl.

Adam Zawadzki /BlogpublikaTV /YouTube

Adam Zawadzki pracował w TVP Info od maja 2016. Początkowo był dziennikarzem, potem awansował na stanowisko wydawcy.



Reklama

Reklama

Jak twierdzi, w redakcji spotykał się z mobbingiem, na który kilkukrotnie skarżył się już przełożonym. W czwartek, 23 marca, napisał w tej sprawie mejla do prezesa TVP, Jacka Kurskiego oraz dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Piotra Lichoty. Tego samego dnia miał zostać wezwany do gabinetu szefa redakcji TVP Info Dominika Zdorta, który poinformował go o rozwiązaniu umowy.



Zawadzki twierdzi, że mobbingu doświadczył ze strony m.in. odpowiedzialnej za grafik wydań Anny Malinowskiej-Szałańskiej.

"Od początku mojej współpracy z TVP Malinowska-Szałańska stosowała wielokrotne publiczne metody poniżania i ośmieszania wobec współpracowników. Pisała również raporty na temat mojej pracy. Odbierałem to jako poniżenie i ośmieszanie wobec współpracowników. Do tego trzeba dołożyć agresywny ton, którym zwracano się do mnie i szykany finansowe, np. niższe oszacowania wycen za materiały. W konsekwencji to wszystko spowodowało, że gdy w weekend myślałem o powrocie do pracy, byłem chory ze strachu" - Zawadzki mówi w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

"Znam tę sprawę, nie o to w niej chodzi. Jak w każdej redakcji i tam mogło dochodzić do tarć, czy nieporozumień. Jednakże nie można mówić, że to mobbing, bo nie mamy takich sygnałów" - komentuje zamieszanie dyrektor Ośrodka Mediów Interaktywnych TVP, Kuba Sufin.

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***