"Milionerzy": W poniedziałek padnie pytanie o milion

W najbliższym odcinku "Milionerów" (16 października) padnie pytanie o milion złotych

"Milionerzy": Pół miliona już ma, zostało jeszcze jedno pytanie /TVN

Wiedza, odwaga i ogromna determinacja sprawiły, że ostatni z uczestników programu "Milionerzy" ma na swoim koncie już 500 tysięcy złotych. Ale to jeszcze nie koniec emocji! Już w poniedziałek, 16 października,Remigiusz Skubisz usłyszy pytanie za milion złotych.



Pracownik działu IT ma szansę zostać pierwszym w tej edycji programu milionerem! To chwila, na którą wszyscy z niecierpliwością czekali. Do tej pory Remigiusz doskonale radził sobie z niełatwymi pytaniami. Czy uda mu się także odpowiedzieć na to najważniejsze? W grze o najwyższą wygraną do wykorzystania pozostało jeszcze jedno koło ratunkowe - pytanie do publiczności.



Jak dotąd główna wygrana w polskich "Milionerach" padła tylko raz, w 2010 roku.

"Szkoda, że nie zdarzało się to częściej! Mam jednak nadzieję, że tej jesieni komuś dopisze szczęście" - przyznaje prowadzący program Hubert Urbański.



"Milionerzy" emitowani są od poniedziałku do czwartku o godz. 20.55 na antenie TVN.