"Milionerzy": Rusin i Kraśko "przeszli do historii"

W świątecznych odcinkach programu "Milionerzy" wezmą udział trzy pary gwiazd: Filip Chajzer i Zygmunt Chajzer, Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan oraz Kinga Rusin i Piotr Kraśko.

Kinga Rusin i Piotr Krasko w specjalnym odcinku "Milionerów" /AKPA

W sobotnim odcinku "Milionerów" emocje sięgną zenitu. Kinga Rusin i Piotr Kraśko zagrają jako pierwsi. Przy pytaniu za milion złotych skorzystają z koła ratunkowego, jednak sytuacja wymknie się spod kontroli.



Zdjęcie Kinga Rusin i pytanie za milion złotych / TVN

Reklama

Reklama

Rusin i Kraśko wykorzystali koło ratunkowe "telefon do przyjaciela" i zadzwonili do Bartosza Węglarczyka. "To jest akurat proste" - powiedział Węglarczyk, po tym, jak usłyszał od Kingi Rusin pytanie. Nie zdążył jednak podać odpowiedzi, ponieważ skończył się czas 30 sekund przeznaczony na połączenie.



"To są chwile, w których telewizja wygrywa z internetem. Przeszliśmy do historii. jeszcze nikt w 'Milionerach' tak nie rozegrał telefonu do przyjaciela" - skomentował zamieszanie Piotr Kraśko.



Czy duetowi Rusin-Kraśko uda się wygrać milion złotych?



Premiera "Milionerów" w sobotę, 15 kwietnia, o godz. 20 w TVN.

Wygrane pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji TVN "Nie jesteś sam". Specjalne odcinki "Milionerów" 15 i 17 kwietnia o godz. 20 w TVN

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Milionerzy": Rusin i Kraśko zapraszają TVN

Dotychczas we wszystkich sezonach polskiej edycji teleturnieju "Milionerzy" pytanie za milion padało trzynaście razy.

Po raz pierwszy miało to miejsce 21 października 2000 roku, a pytanie brzmiało wówczas: "Skąd pochodzi Conan Barbarzyńca?". Zawodnik zrezygnował jednak wówczas z dalszej gry i odszedł z 500 tysiącami złotych.

Pierwszy i jedyny do tej pory milion w polskich "Milionerach" udało się zdobyć dopiero za dziesiątym razem. Historycznym zwycięzcą programu jest Krzysztof Wójcik, który zdobył milion 28 marca 2010 roku.



Szczecinianin musiał odpowiedzieć wówczas na pytanie muzyczne, które brzmiało: "Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?".



Wśród możliwych odpowiedzi znalazły się kolejno A: na kornecie, B: na akordeonie, C: na djembe, D: na ksylofonie. Wójcik zaznaczył wówczas poprawną odpowiedź, którą było oczywiście B.