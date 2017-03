"Milionerzy": Rozenek i Majdan zagrają o milion

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Kinga Rusin w parze z Piotrem Kraśko oraz Zygmunt Chajzer z synem Filipem - gwiazdy telewizji zagrają o milion złotych w świątecznych odcinkach "Milionerów".

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w "Milionerach" /AKPA

Na początku tego roku teleturniej "Milionerzy" powrócił na antenę TVN po ponad sześciu latach przerwy. Od czasu powrotu program cieszy się niesłabnącą popularnością. W historii polskich "Milionerów" już kilkukrotnie były emitowane odcinki specjalne i tak też będzie z okazji tegorocznej Wielkanocy.

15 kwietnia, czyli w Wielką Sobotę, oraz 17 kwietnia - w Poniedziałek Wielkanocy stacja TVN wyemituje dwa nowe odcinki specjalne, których gwiazdami będą Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Filip Chajzer i jego ojciec Zygmunt oraz telewizyjny duet Kinga Rusin-Piotr Kraśko.



Wielkanocne odcinki pojawią się na antenie TVN o godz. 20. Każdy z nich będzie trwał około godziny.

Zdjęcie Kinga Rusin i Piotr Kraśko skorzystali z "telefonu do przyjaciela" / AKPA

Przypomnijmy, że w nowej edycji "Milionerów" byliśmy już świadkami pytania o parę Rozenek-Majdan. Brzmiało ono: "Małgorzata Rozenek w programie "Azja Express" przekonywała pasażerów wietnamskiego autobusu, że ona i jej narzeczony są polskimi...". Wśród możliwych odpowiedzi znalazły się kolejno A: Hiltonami, B: Beckhamami, C: Kardashianami, D: Trumpami.



Małgorzata Rozenek postanowiła wówczas skomentować pytanie na swoim Instagramie, umieszczając żartobliwy wpis: "Zdziwienie było niemałe, gdy pytanie w "Milionerach" padło o nas całe, Odpowiedź D odrzuciliśmy od razu. Ja typowałam C, Radosław, że A. Telefon do przyjaciela dopiero pomógł rozwiać wątpliwości. Że niby me is Victoria Beckham?".