"Milionerzy": Pytanie o film Agnieszki Holland za 40 tys. zł

125 tys. zł wygrała w "Milionerach" Katarzyna Romanek z Krakowa. W kolejnym odcinku teleturnieju, który widzowie TVN zobaczą we wtorek, 4 kwietnia, będzie kontynuowała grę o milion. Kwotę gwarantowaną zapewniła jej dobra odpowiedź na pytanie związane z filmem Agnieszki Holland "Pokot".

Katarzyna Romanek i pytanie za 40 tys. zł w "Milionerach"

Katarzyna Romanek w drodze o milion wykazała się wiedzą i pewną dawką ryzyka.

Kwotę gwarantowaną, czyli 40 tys. zł, zapewniła jej dobra odpowiedź na pytanie związane z filmem Agnieszki Holland "Pokot".

Pytanie brzmiało: Kim są ofiary tajemniczych morderstw w filmie Agnieszki Holland pt. "Pokot"? Pani Katarzyna nie miała problemu z odpowiedzią na to pytanie, gdyż - jak sama przyznała - widziała film.

Spośród czterech odpowiedzi: A myśliwymi, B psychiatrami, C posłami, D biskupami, wybrała tę właściwą, czyli A. Ofiarami w filmie Agnieszki Holland, który jest ekranizacją powieści Olgi Tokarczuk, byli oczywiście myśliwi.



Przy pytaniu o 125 tys. zł pani Katarzyna postanowiła zaryzykować i nie korzystać z koła ratunkowego, choć nie była pewna odpowiedzi [poprawna odpowiedź to D - red.]. Opłaciło się - podała poprawną odpowiedź i dzięki temu pozostała w grze.

Już 4 kwietnia będzie kontynuowała grę o milion. Uda się jej wygrać?



Katarzyna Romanek z Krakowa to polonistka i korektorka, która marzy o tym, by kiedyś wygrać Dyktando Krakowskie. Chciałby również pojechać do Australii - na to chce przekazać część pieniędzy z wygranej w "Milionerach".

Katarzyna Romanek wygrała już 125 tys. zł

Przypomnijmy, że pytanie o milion zostało zadane w całej historii polskiej wersji teleturnieju dwunastokrotnie, ale główna wygrana padła tylko raz - 28 marca 2010 roku. Wtedy poprawnej odpowiedzi na pytanie za największą stawkę udzielił Krzysztof Wójcik.

Po latach "Milionerzy" wrócili na antenę TVN w klasycznej i lubianej przez widzów formule. Prawidłowa odpowiedź na pytanie drugie i siódme zapewnia uczestnikowi kwotę gwarantowaną (odpowiednio wysokości 1000 zł i 40 000 zł). Aby wygrać główną nagrodę należy odpowiedzieć prawidłowo na 12 pytań.

