"Milionerzy": Pytania o Kapitana Amerykę i "Desperado"

W ostatnich dwóch odcinkach "Milionerów" znowu pojawiły się filmowe pytania. Jak poradzili sobie z nimi uczestnicy teleturnieju?

Z pytaniem o Kapitana Amerykę pan Marcin nie miał problemów /TVN

W 49. odcinku "Milionerów" (emisja 3 maja w TVN) pan Marcin Klimas otrzymał filmowe pytania za gwarantowaną kwotę 40 tys. złotych.



Pytanie brzmiało: "Jaki symbol znajduje się na okrągłej tarczy Kapitana Ameryki?". Odpowiedzi były następujące: A dolar, B litera A, C orzeł, D gwiazda. Pan Marcin nie miał problemu z podaniem właściwej odpowiedzi - już zanim pojawiły się one na ekranie, powiedział ze śmiechem, że to na pewno będzie gwiazda.



"Jestem fanem Avengersów i Iron Mana z racji uprawianego sportu. Trudno wymarzyć sobie prostsze pytanie" - oświadczył pan Marcin, który trenuje triathlon.

Reklama

Reklama

Uczestnik z łatwością wygrał gwarantowane 40 tys. złotych, ale z pytaniem za 75 tys. złotych już tak prosto nie było. Uczestnik gry miał odpowiedzieć na pytanie: "Który król założył obok Krakowa, miasta Kazimierz i Kleparz?" i niestety nie podał właściwej odpowiedzi (poprawna to Kazimierz III Wielki).

Zdjęcie W przypadku tego pytania się nie udało / TVN

W 50. odcinku (emisja 4 maja w TVN) pan Daniel Mandela również otrzymał filmowe pytanie.

Aby wygrać 20 tys. złotych, musiał odpowiedzieć na następujące pytanie: "Co w filmie 'Desperado' Antonio Banderas nosił w futerale na gitarę?". Jakie były odpowiedzi? A skrzypce, B Biblia i różaniec, C whisky, D broń. Pan Daniel poprawnie odpowiedział, że w tym przypadku chodzi oczywiście o broń.

Zdjęcie Pytanie o film "Desperado" nie było trudne / TVN

Przy pytaniu za gwarantowane 40 tys. złotych pan Marcin wycofał się z gry, gdyż nie znał właściwej odpowiedzi, a telefon do przyjaciele mu nie pomógł (inne koła wykorzystał już wcześniej). Właściwa odpowiedź na pytanie "Któremu z minerałów odpowiedni szlif nadaje nową nazwę?", brzmiała diament (po szlifowaniu otrzymuje nazwę brylant).

Uczestnik zakończył swą przygodę z "Milionerami" zaledwie na 20 tys. złotych.