"Milionerzy": Pytania o "Belle Epoque" i "Pitbulla"

W ostatnim odcinku "Milionerów", który widzowie TVN obejrzeli 20 kwietnia, pojawiły się pytania serialowe i filmowe. Znalibyście na nie odpowiedź?

Znalibyście odpowiedź na to pytanie? /TVN

Aby wejść do gry, sześcioro uczestników musiało odpowiedzieć na pytanie: "Uszereguj postaci serialu 'Belle Epoque' według klucza: młody policjant, anatomopatolog, szef policji, główny bohater". Odpowiedziami były nazwiska bohaterów: A Henryk Skarżyński, B Ferdynand Jelinek, C Zygmunt Kazanecki, D Jan Edigey-Korycki.



Kto odpowiedział najszybciej i bezbłędnie, ten mógł zacząć grę o milion. Komu się to udało?



Najszybsza była Marika Matuszewska z Wąbrzeźna, która uszeregowała bohaterów we właściwej kolejności, czyli C (młody policjant), A (anatomopatolog), B (szef policji) i D (główny bohater).

Co ciekawe, tylko ona spośród szóstki uczestników gry znała właściwą odpowiedź. Czyżby pozostali nie oglądali serialu TVN "Belle Epoque"?

Pani Marika świetnie poradziła sobie na początku gry i bez problemu doszła do pytania za gwarantowaną kwotę 40 tys. złotych.

Zdjęcie Pytanie o serial "Belle Epoque" / TVN

Pytania brzmiało: "W filmie Partyka Vegi 'Pitbull. Nowe porządki' Olka chwali się policjantowi tatuażem: A na tyłku, B za uchem, C na karku, D w pachwinie". Uczestniczka gry widziała film, więc nie miała problemu z podaniem właściwej odpowiedzi, czyli A. Pani Marika wiedziała nawet, że Olka (w filmie grała ją Maja Ostaszewska) miała na tyłku wytatuowanego komara.



"Masz rację, to był komar i jak sama bohaterka filmu mówiła, komar do bzykania" - powiedział z właściwym sobie poczuciem humoru Hubert Urbański.

Pani Marice nie udało się niestety dotrzeć do pytania za milion złotych. Zakończyła grę na pytaniu za 125 tys. zł, kiedy postanowiła zaryzykować i nie udało się... Pytanie brzmiało: "Kolińskie trojaczki to potoczne określenie: A modeli aut, B apartamentowców w Łodzi, C szczytów w Pieninach, D śląskich kopalni". Uczestniczka zaznaczyła odpowiedź D, a właściwą była A. Pani Marika wygrała jedynie gwarantowane 40 tys. złotych.