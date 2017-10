"Milionerzy": Padło pytanie za milion!

W poniedziałek, 16 października, Remigiusz Skubisz usłyszał pytanie za milion złotych. Znał odpowiedź?!

Remigiusz Skubisz walczył o milion złotych /TVN

Remigiusz Skubisz o finał i szansę na wygranie miliona złotych walczył przez trzy odcinki "Milionerów".

Do tej pory uczestnik programu TVN doskonale radził sobie z niełatwymi pytaniami. Czy udało mu się także odpowiedzieć na to najważniejsze? W grze o najwyższą wygraną do wykorzystania miał jeszcze jedno koło ratunkowe - pytanie do publiczności.

W końcu padło pytanie za milion złotych. Jak się okazało, nie takie łatwe...



Pytanie brzmiało: "Co według Leszka Kołakowskiego jest sklepieniem domu, w którym duch ludzki mieszka?". Odpowiedzi były następujące: "rozum", "Bóg", "miłość" i "czas".



Pan Remigiusz postanowił wykorzystać ostatnie koło ratunkowe i zapytać o zdanie publiczność. Ta niestety niestety nie wykazała się wiedzą i po 34 procent swoich głosów oddała na dwie odpowiedzi. Ostatecznie gracz postanowił nie ryzykować i poprosił Huberta Urbańskiego o wypisanie czeku na pół miliona złotych.



Już po zakończonej grze Hubert Urbański poprosił uczestnika o zaznaczenie odpowiedzi, która wydawała mu się najbardziej prawdopodobna. Skubisz odpowiedział "rozum", tymczasem poprawną odpowiedzią był "czas". Wycofanie się z gry było zatem bardzo dobrą decyzją. Remigiusz Skubisz postanowił przeznaczyć wygrane pieniądze na zakup wymarzonego mieszkania.

Przypomnijmy, że jak dotąd główna wygrana w polskich "Milionerach" padła tylko raz, w 2010 roku.