"Milionerzy": Nowa edycja już w lutym 2017

To był prawdziwy hit! Teleturniej, który prowadził Hubert Urbański, przyciągał przed telewizory miliony widzów. Czy powtórzy się ten sukces?

Hubert Urbański na planie "Milionerów" (2008) /Jarosław Wojtalewicz /AKPA

Do tej pory powstało 10 sezonów teleturnieju, czyli 688 odcinków. W jednym z wywiadów Hubert Urbański przyznał, że "Milionerzy" to program jego życia!



Stacja TVN zdecydowała się na reaktywację teleturnieju "Milionerzy". Chętni do udziału w zabawie już teraz mogą zgłaszać się do programu, wypełniając kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.tvn.pl.

Pierwszy odcinek zobaczymy już w lutym 2017 roku.

Milionerzy i Oscary

To będzie druga próba powrotu do "Milionerów" w Polsce. Program zadebiutował 3 września 1999 roku.

Zaledwie rok wcześniej pojawił się w Wielkiej Brytanii i błyskawicznie stał się jednym z ulubionych teleturniejów wyspiarzy. W ciągu kolejnych lat powstawały na całym świecie jego lokalne wersje. Wszędzie wywoływał mnóstwo emocji.

W 2008 roku powstał nawet film "Slumdog. Milioner z ulicy", opowiadający o bezdomnym chłopaku z Indii, który wygrał główną nagrodę w tym teleturnieju. Dzieło otrzymało aż 8 Oscarów!

Zdjęcie Hubert Urbański - gospodarz programu "Milionerzy" (2008) /Engelbrecht /AKPA

Na czym gra Czesław Mozil?

Wróćmy jednak na nasz rynek. Po raz pierwszy zakończono emisję programu w 2003 roku. Pięć lat później "Milionerzy" wrócili do TVN-u i przetrwali kolejne dwa lata. Pytanie za milion złotych zostało zadane w polskiej wersji dwunastokrotnie, ale główna wygrana padła tylko raz - 28 marca 2010 roku.

Prawidłową odpowiedź na finałowe pytanie podał Krzysztof Wójcik. Dotyczyło ono instrumentu, na którym gra Czesław Mozil. Finalista miał do wyboru cztery podpowiedzi: na kornecie, na akordeonie, na djembe lub na ksylofonie. Wybrał akordeon i wygrał! Co ciekawe, tylko raz zdarzyło się, że uczestnik odpadł już na samym początku.

A co nas czeka w nowych odcinkach? Czy poprzeczka będzie wysoko postawiona? Czy ktoś wygra milion złotych? Dziś wiemy tylko, kto poprowadzi program - będzie to znów Hubert Urbański. A wszystkim uczestnikom życzymy szczęścia!

