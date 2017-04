"Milionerzy": Ile lat ma Kuba Wojewódzki?

W ostatnim odcinku "Milionerów" padło pytanie o wiek Kuby Wojewódzkiego, które wywołało niemałe poruszenie wśród internautów.

Od powrotu "Milionerów" pytania, które padają w programie, wzbudzają sporo kontrowersji.

Tak też było i w ostatnim odcinku (emisja 18 kwietnia w TVN), w którym - obok pytań dotyczących m. in. pierwszego człowieka na księżycu czy logo zespołu The Rolling Stones - poruszono również kwestię wieku Kuby Wojewódzkiego.



Dominika Sysło z Tarnowa musiała odpowiedzieć na pytanie "Ile lat ma Kuba Wojewódzki?". Dzięki poprawnej odpowiedzi wygrała 2 tys. złotych. Internauci od razu skomentowali pojawienie się takiego pytania.



"Milionerzy" to nie "1 z 10", ale pytanie o wiek prezentera telewizyjnego to za dużo" - pisze jedna z internautek. Niektórzy mają natomiast do kwestii pytania o wiek Wojewódzkiego bardziej humorystyczny stosunek: "Proponuje telefon do przyjaciela, Ibisza". Inni zastanawiają się również: "A co by było gdyby zapytali o wiek Perfekcyjnej Pani Domu? Koniec gry?".

Dla uściślenia przypomnijmy, że Jakub Władysław Wojewódzki przyszedł na świat 2 sierpnia 1963 roku w Koszalinie. W tym roku dziennikarz skończy 54 lata.