"Miasto skarbów": Kryminalny serial TVP2

Aleksandra Popławska, Magdalena Różczka i Piotr Głowacki zagrają główne role w serialu kryminalnym "Miasto skarbów", którego premiera planowana jest na 14 września w TVP2. Akcja obrazu rozgrywa się w Krakowie, tu zdjęcia potrwają jeszcze do połowy października.

Piotr Głowacki gra w "Mieście skarbów" jedną z głównych ról /Mieszko Pietka /AKPA

Jak zapowiadają realizatorzy 13-odcinkowej produkcji, w serialu pojawią się światowe dzieła sztuki (m.in. "La Bella Principessa" Leonarda da Vinci, "Gracze w karty" Paula Cezanne'a, fotografie Miltona Greene'a) i intrygujące kobiety.

Tytułowym miastem skarbów jest Kraków. To w nim powstają prawie wszystkie zdjęcia (prace rozpoczęły się w czerwcu), ich realizacja ma zająć łącznie 78 dni. Po kilka dni filmowcy spędzili także w Wiedniu i w Warszawie.

W dawnej stolicy sceny są kręcone na Starym Mieście, Kazimierzu, w Centrum Kongresowym ICE, w antykwariatach, obiektach należących do Muzeum Narodowego, w Nowej Hucie. Będzie także scena zrealizowana w Wieliczce oraz kadry z podkrakowskich willi.

"Kraków będzie bardzo ciekawie pokazany" - zapewnia producent Jarosław Boliński i dodaje, że premiera jest planowana na 14 września. Reżyserami produkcji są Marcin Ziębiński (odcinki 1-6) i Piotr Jaworski (odcinki 7-13).

Serial telewizyjnej Dwójki opowiada o dwóch siostrach: historyczce sztuki Alicji (Aleksandra Popławska) i malarce Ewie (Magdalena Różczka), zajmującej się budzącym podejrzenia handlem dziełami sztuki.

Alicja, która wcześniej pracowała w ministerstwie kultury w Warszawie, wraca do rodzinnego Krakowa. Tutaj współpracuje z policją, ścigającą złodziei dzieł sztuki. Jak się okazuje, Ewa stoi po przeciwnej stronie barykady.

Główni aktorzy są zadowoleni ze scenariusza serialu, autorstwa Dawida Rota. "To bardzo dobry materiał do zagrania, rzadko zdarza się, by scenariusz był napisany tak jakby pod konkretnego aktora" - powiedziała PAP Aleksandra Popławska. Jej zdaniem postacie Alicji i Ewy są fascynujące, sam serial jest niezwykle interesujący i każdy odcinek przedstawia inną historię.

"Gra w tym projekcie to raj dla aktorów" - oceniła Magdalena Różczka, podkreślając, że scenariusz jest "doskonały". Jak dodała, Kraków jest jedynym miastem, w którym serial może być zrealizowany. "To miasto sztuki, tu jest właściwy dla filmu klimat, tu ma się poczucie, że sztuka jest na każdym kroku" - stwierdziła.