Maserak i Romanowska poprowadzą Festiwal Weselnych Przebojów

Aktorka Elżbieta Romanowska i tancerz Rafał Maserak poprowadzą Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie. Koncert będzie można obejrzeć 18 sierpnia (godz. 20.05) na antenie Polsatu.

Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak w weselnym nastroju /Polsat /YouTube

Mrągowo to jedno z najpopularniejszych miasteczek festiwalowych w Polsce. To właśnie tutaj w 2004 roku odbyła się impreza Disco pod Żaglami.



Reklama

"To wydarzenie pokazało nam, a bardziej utwierdziło w przekonaniu, że Polacy najlepiej bawią się przy polskich, ponadczasowych przebojach. Ta muzyka wzrusza, chwyta za serca i porywa tłumy. Ona łączy pokolenia, co najlepiej obrazują przyjęcia weselne. Tak zrodził się pomysł na zorganizowanie Festiwalu Weselnych Przebojów" - tłumaczy dyrektor artystyczny Festiwalu Weselnych Przebojów, Robert Klatt.



Na scenie pojawią się znane gwiazdy polskiej sceny muzycznej, których hity możemy usłyszeć na każdym weselu. Wystąpią między innymi: Krzysztof Krawczyk, Masters, Paulla, Weekend, Top One, Wojciech Gąssowski, Dwa Plus Jeden, Classic, Krystyna Giżowska, Milano, Defis, Exaited i Siostry Matkowskie.