Mariusz Pudzianowski o programie "The Brain. Genialny umysł"

Mariusz Pudzianowski nie od razu przyjął funkcję jurora w programie "The Brain. Genialny umysł". Przekonała go możliwość spróbowania swoich sił w zupełnie nowej roli oraz poznania ludzi o ponadprzeciętnych umiejętnościach. Strongman twierdzi, że wie, ile wysiłku kosztuje rozwinięcie talentu, dlatego tym bardziej docenia osiągnięcia uczestników polsatowskiego show.

Mariusz Pudzianowski na planie programu "The Brain. Genialny umysł" /Jarosław Antoniak /MWMedia

"The Brain. Genialny umysł" to nowy program telewizji Polsat, którego uczestnikami są ludzie obdarzeni ponadprzeciętnymi zdolnościami, np. niezwykłą pamięcią lub wyjątkowym talentem matematycznym. W każdym odcinku rywalizować będzie pięciu uczestników, a oceniać ich będzie zgromadzona w studiu publiczność oraz czteroosobowe jury. Mariusz Pudzianowski nie ukrywa, że nie od razu zgodził się zostać jednym z jurorów.

Reklama

- Zgodziłem się, gdy obejrzałem zajawkę tego programu i zobaczyłem, jacy ludzie mogą w nim występować, dlatego że jestem ciekaw nowych wyzwań i takich osób - mówi strongman agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Sportowiec twierdzi, że fascynują go osoby obdarzone nieprzeciętnymi umiejętnościami, zwłaszcza umysłowymi. Dzięki udziałowi w programie "The Brain. Genialny umysł" może na własne oczy przekonać się o ich wyjątkowości, porozmawiać z nimi i dowiedzieć się, jaką drogę przeszli, aby osiągnąć taki stopień perfekcji. - Jestem niedowiarkiem, jeżeli nie dotknę, nie zobaczę, nie przyjrzę się, nie spojrzę na ręce, nie uwierzę. I tutaj mam możliwość podpatrzenia, jak oni to wykonują - tłumaczy Pudzianowski.

Były strongman doskonale wie, że talent to nie wszystko. Potrzeba wiele wysiłku, determinacji i samokontroli, żeby rozwinąć wrodzone zdolności i osiągnąć sukces. Często doskonaleniu talentu trzeba podporządkować całe życie. Jemu samemu zabrało to prawie 30 lat, dlatego tym mocniej docenia nie tylko niezwykłe umiejętności, lecz także determinację uczestników show Polsatu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Pudzianowski o programie "The Brain. Genialny umysł" Newseria Lifestyle

- Akurat miałem okazję tutaj zobaczyć, na coś popatrzyłem dwie minuty i ja tego nie jestem w stanie powtórzyć, nawet po całym dniu, a oni po dwóch minutach są w stanie to wszystko powtórzyć i wykonać ten ruch dodatkowo - opowiada Pudzianowski.

Program "The Brain. Genialny umysł" emitowany będzie w każdy wtorek o godz. 20:05 na antenie telewizji Polsat. Gospodarzem show będzie znany dziennikarz sportowy Jerzy Mielewski, a w jury oprócz Mariusza Pudzianowskiego zasiądą także Anita Sokołowska, Cezary Żak i dr Mateusz Gola. Pierwszy z ośmiu przewidzianych na ten sezon odcinków zostanie wyemitowany 7 marca.