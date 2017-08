Marcelina Zawadzka prowadzącą "The Voice of Poland"

Marcelina Zawadzka poprowadzi jesienią muzyczny program TVP2 "The Voice of Poland". Dziennikarka i modelka zastąpi w tej roli aktorkę Barbarę Kurdej-Szatan.

Jak Marcelina Zawadzka poradzi sobie w "The Voice of Poland"? /AKPA

Informacja o tym, że to Marcelina Zawadzka pojawi się u boku Tomasz Kammela i Macieja Musiała w "The Voice of Poland" pojawiła się 8 sierpnia na oficjalnym profilu programu na Facebooku.

"To już oficjalne! Marcelina Zawadzka dołączy w tej edycji do grona naszych Prowadzących!" - brzmi wpis.

Nie wszyscy internauci są zachwyceni tym wyborem. Oto kilka komentarzy (pisownia oryginalna)!

"Może jej pójdzie lepiej niż Kurdej Szatan", "Jak dla mnie tylko Kammel, Zawadzka Marcelina tylko mu będzie przeszkadzała taka prawda, słaba jest nie rozumiem dlaczego ją na siłę promują", "Piekna Marcelina i bardzo sympatyczna", "Kolejna beznadziejna prezenterka, Marika była najlepsza", "To chyba jest jakiś żart", "Moim zdaniem Tomasz i Maciej sami powinni prowadzić".

Jak pójdzie Marcelinie Zawadzkiej, dowiemy się już we wrześniu.



Skład jury tegorocznej edycji programu będzie inny niż w poprzednich sezonach. Po raz pierwszy trenerem został Michał Szpak. W rolę jurora ponownie wcieli się Maria Sadowska - piosenkarka, scenarzystka oraz reżyserka filmowa. Razem z nimi występy uczestników programu oceniać będzie Andrzej Piaseczny. Nie zabraknie również duetu z zespołu Afromental, Tomasza "Tomsona" Lacha oraz Aleksandra Milwiw-Barona.

Za nami już pierwsze castingi do programu nowej serii "The Voice of Poland". Ósmą edycję programu zobaczymy na antenie TVP2 już we wrześniu w soboty o godz. 20.00.

Zdjęcie W poprzedniej edycji "The Voice of Poland" u boku Tomasza Kammela pojawiała się na scenie Barbara Kurdej-Szatan / AKPA

Marcelina Zawadzka zaczęła pracę w TVP w październiku 2015 roku. Dołączyła wówczas do ekipy prowadzącej poranny magazyn "Pytanie na śniadanie", zastępując Iwonę Radziszewską. Wiosną tego roku została natomiast współprowadzącą program "Bake Off - Ale ciacho!".



Modelka wystąpiła również w programie "Taniec z Gwiazdami". W lutym 2017 roku otrzymała Telekamerę Tele Tygodnia w kategorii "nadzieja telewizji".