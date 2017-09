Małgorzata Rozenek o nowej serii "W dobrym stylu"

Małgorzata Rozenek zdradza, że w nowym sezonie swojego programu "W dobrym stylu" sporo uwagi poświęci m.in. zarządzaniu finansami. Doradzi widzom, w co inwestować i jak efektywnie oszczędzać pieniądze. Zostaną również poruszone kwestie zakupu i wynajmu nieruchomości.

Małgorzata Rozenek podkreśla, że sprawne zarządzanie domowym budżetem spędza sen z powiek wielu osobom /Andras Szilagyi /MWMedia

W poprzednich odcinkach programu "W dobrym stylu" Rozenek radziła widzom m.in., jak zorganizować udane przyjęcie urodzinowe dla dziecka, spakować się na miesięczny wyjazd do jednej walizki czy szybko przyrządzić efektowne danie, kiedy pojawiają się niespodziewani goście. W jesiennej edycji nie zabraknie również trudnych tematów.



- Będzie bardzo dużo fajnych, ciekawych tematów, co ważne, były one konsultowane z widzami. Mój Instagram jest miejscem, gdzie mam kontakt z dużą liczbą swoich widzów i bardzo często tam właśnie sugerowano albo podrzucano mi pomysły, którymi powinniśmy się zająć - mówi agencji Newseria Małgorzata Rozenek.

Rozenek podkreśla, że sprawne zarządzanie domowym budżetem spędza sen z powiek wielu osobom. Dlatego tym razem gospodyni programu wraz ze swoimi gośćmi i ekspertami z różnych dziedzin będzie podsuwać gotowe rozwiązania dotyczące finansów.

- Sprawy finansowe, kwestie czy wynajmować czy kupować nieruchomość, w co inwestować, jaką część pieniędzy oszczędzać, na co wydawać - to są tematy, którymi zajmiemy się w nowym sezonie "W dobrym stylu" - wymienia Rozenek.

Gwiazda podkreśla, że program "W dobrym stylu" to bez wątpienia skarbnica domowych sekretów i skutecznych patentów. Wystarczy zastosować choć część z nich, a życie stanie się prostsze, lepiej zorganizowane i po prostu stylowe.