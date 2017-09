Małgorzata Foremniak w serialu "W rytmie serca"

Małgorzata Foremniak gra jedną z bohaterek nowego serialu "W rytmie serca". Pierwszy odcinek widzowie Polsatu obejrzą w niedzielę, 10 września.

Małgorzata Foremniak i Mateusz Damięcki w serialu "W rytmie serca" /Polsat

Małgorzata Foremniak w ostatnich latach nie rozpieszczała swoich fanów. Dawno nie występowała w serialach i obecnie jest częściej widywana na ekranie jako jurorka w programie TVN "Mam talent!".

Karta jednak właśnie się odwróciła - aktorka zagra bowiem jedną z bohaterek nowego serialu telewizji Polsat "W rytmie serca".

Producenci powierzyli aktorce rolę czarnego charakteru. Małgorzata Foremniak zagra bezwzględną bizneswoman Olgę Krajno, która - żeby zdobyć to, czego pragnie - potrafi zniszczyć życie każdemu, kto stanie na jej drodze.

Olga Krajno to kobieta pozbawiona skrupułów. Przed laty była kochanką Edwarda Wilczyńskiego - ojca dr Adama Żmudy (Mateusz Damięcki). A teraz chce kupić mieszkanie, które Adam odziedziczył po ojcu - i nie przyjmuje odmowy.

"Moja bohaterka to bizneswoman zajmująca się sztuką i podróżuje po świecie, ale jednak wszystkie jej drogi prowadzą do Kazimierza Dolnego. Jest to dla niej bardzo ważne miejsce ze względu na przeszłość z nim związaną. To wszystko miało wpływ na to kim jest i co robi" - wyjaśnia Małgorzata Foremniak.



Jak Małgorzata Foremniak wypadnie jako czarny charakter? Dwa premierowe odcinki serialu "W rytmie serca" już w najbliższą niedzielę, 10 września, w Polsacie.