Maj telewizyjnych finałów. Kiedy ostatni odcinek "Milionerów"?

Przed nami decydujące rozstrzygnięcia trzech najbardziej emocjonujących show sezonu: "Tańca z Gwiazdami", "Idola" oraz "Agent - Gwiazdy". Na finałowe odcinki w maju zapraszają także: Magda Gessler, Katarzyna Dowbor i Hubert Urbański.

Zdjęcie "Milionerów" oglądać będziemy jeszcze przed dwa tygodnie /P. Wrzecion /MWMedia

"Milionerzy" (finał: 18 maja)

Reaktywacja kultowego teleturnieju to był strzał w dziesiątkę. Nowa, krótsza formuła programu zdecydowanie przypadła widzom do gustu. Choć niektórym odrobinę brakuje charakterystycznego napięcia, które budować potrafi czarujący gospodarz show Hubert Urbański. Nie było odcinka, żeby wierni widzowie żywo nie komentowali pytań lub poziomu wiedzy zawodników. Finał edycji zaplanowano na 18 maja. Czy wreszcie uda się komuś dołączyć do Krzysztofa Wójcika, który jako jedyny uczestnik siedem lat temu zgarnął okrągły milion?

Co Hubert Urbański widzi na ekranie monitora?