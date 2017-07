Magdalena Popławska: Psychoterapeutka w "Diagnozie"

- Jestem z Zabrza, co jakiś czas wracam na Śląsk przy okazji jakichś produkcji. Swój pierwszy film "Doskonałe popołudnie" kręciłam tutaj, film "Jestem mordercą" też osadzony jest na Śląsku, w "Pakcie" grałam burmistrza Bytomia, z kolei akcja "Diagnozy" toczy się w Rybniku - wylicza Magdalena Popławska. W nowym serialu medycznym, który jesienią trafi na antenę TVN-u, aktorka wcieli się w rolę neuropsychologa.

- Chociaż jest to serial medyczny, obecny jest też wątek kryminalny. Gram psychoterapeutkę głównej bohaterki, która ląduje u mnie na kozetce. Próbujemy razem odkryć jej przeszłość, o której jak się okaże, niewiele wiemy - mówi agencji Newseria Magdalena Popławska, aktorka.

Aktorka przyznaje, że lubi role trudne, mroczne i niejednoznaczne. Im bardziej skomplikowaną ma postać do zagrania, tym dla niej większe wyzwanie.

- W "Pakcie" miałam do zagrania więcej krwistych rzeczy, które bardzo lubię grać. Tutaj również powoli wątek zaczyna się poszerzać i nabierać kolorów, więc też będę miała trochę fajnych rzeczy do pogrania - mówi Magdalena Popławska.

Aktorka podkreśla, że doskonale czuje się na planie "Diagnozy". W role lekarzy i personelu medycznego wcielają się m.in. Adam Woronowicz, Maciej Zakościelny, Sonia Bohosiewicz i Antoni Królikowski. Reżyserem jest Xawery Żuławski, producentem Dorota Kośmicka-Gacke, a za kostiumy odpowiada Dorota Williams.

- Ekipa najlepsza. Ze wszystkimi znamy się z innych projektów, Żuławski-Naumiuk to najlepszy duet na świecie, z niektórymi kolegami znam się z teatru, z Mają Ostaszewską jesteśmy w jednym teatrze, więc pracujemy razem na co dzień, jest to zgrana grupa dobrych aktorów, którzy chcą pracować. To jest super - mówi Magdalena Popławska.

13-odcinkowy sezon "Diagnozy" trafi na antenę TVN-u jesienią.