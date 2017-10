Magdalena Mielcarz: Dość życia pod dyktando innych

Magdalena Mielcarz była zmęczona dotychczasowym wizerunkiem. Twierdzi, że jest już dojrzałą kobietą i nie ma ochoty wyglądać jak mała dziewczynka. Nie chce też dłużej spełniać oczekiwań innych ludzi, a tego właśnie kobiety uczone są już od dziecka. Gwiazda namawia inne kobiety do odważnego wyrażania swojej osobowości poprzez wizerunek.

Jesienią tego roku Magdalena Mielcarz zaskoczyła fanów totalną metamorfozą, rezygnując ze słodkiego, dziewczęcego wizerunku na rzecz bardziej drapieżnego looku. Modelka znacznie skróciła włosy i rozjaśniła je do zimnego, platynowego blondu, krótkie spódniczki zamieniła na dżinsowe spodnie, postawiła również na mocniejszy niż dotychczas makijaż. Gwiazda twierdzi, że na zmianę wizerunku wpłynęło wiele czynników, jest on jednak wynikiem przemiany, jaka nastąpiła w jej osobowości i sposobie patrzenia na świat.

- Miałam dosyć swojego starego wizerunku, byłam nim znudzona, ile można tak samo wyglądać. Po drugie, to, w jakim jestem dzisiaj miejscu, to, jaką robię muzykę, to jest już zupełnie coś innego, kiedyś poruszałam się w bardzo spokojnych klimatach, w których się dobrze czułam, dzisiaj mam w środku jakiegoś kopa, jest jakiś nerw - mówi Magdalena Mielcarz agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda podkreśla, że nie jest już nastolatką, lecz dojrzałą kobietą, która poprzez swoją twórczość artystyczną oraz wygląd chce mówić o nieco innych rzeczach niż jeszcze kilka lat temu. Nie ma już ochoty nosić krótkich spódniczek i malować się w stylu lalki Barbie, spełniając powszechne oczekiwania. Jej zdaniem kobiety od dziecka uczone są do wypełniania wymagań innych ludzi, konkretnego zachowania i wyglądania tak, jak jest to oczekiwane. Tymczasem ona ma już dość życia pod dyktando innych niż jej własne oczekiwań.

- Musimy sobie pozwolić na to, żeby być takimi, jakimi chcemy, my, kobiety, jesteśmy całe życie wkładane w jakieś ramy, mamy jakoś wyglądać, spełniać oczekiwania innych, czasami zdarzało mi się, że jakiś były narzeczony powiedział mi: "Wychodzisz tak ubrana? Przebierz się" - wspomina Mielcarz.

Metamorfoza wokalistki nie przypadła do gustu części fanów oraz dziennikarzy. Gwiazda nie przejmuje się jednak negatywnymi komentarzami, sama świetnie się bowiem czuje w nowym wizerunku, a to uważa za najistotniejsze. Twierdzi, że obecnie zamierza spełniać wyłącznie swoje własne oczekiwania i namawia do tego inne kobiety. - Zachęcam wszystkie kobiety do tego, żeby miały odwagę wyglądać tak, jak chcą, żeby miały odwagę tworzyć takie rzeczy, jakie chcą, i słuchały siebie. Ja tak naprawdę słucham siebie, to, co mi w duszy gra, wychodzi na zewnątrz i stąd zmiana image'u - przyznaje Mielcarz.

Powody zmiany wizerunku gwiazda wyjaśniła na swoim profilu w mediach społecznościowych. W komentarzach pod postem aprobatę dla nowego looku wokalistki wyraziło kilka zaprzyjaźnionych z nią gwiazd, m.in. Kinga Rusin oraz Anna Lewandowska.