Magdalena Lamparska: Trudna praca z dziećmi

Na planie serialu "Niania w wielkim mieście" Magdalena Lamparska pracowała z dziećmi w wieku od 3 miesięcy do 14 lat. Twierdzi, że nauczyła się od nich spontaniczności i dawania sobie czasu na wszystko. Uważa, że ma dobry kontakt z najmłodszymi, którzy ufają jej i szanują ją. Nie ukrywa jednak, że czasami praca ta bywała dość trudna.

Magdalena Lamparska podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu /Andras Szilagyi /MWMedia

Bohaterką serialu "Niania w wielkim mieście" jest Dana Mazurek, absolwentka psychologii biznesu, która marzy o karierze w Warszawie. Szybko przekonuje się jednak, że dyplom dobrej uczelni to za mało, aby zdobyć wymarzoną pracę. Ima się więc różnych zajęć, pracuje nawet jako sprzedawczyni pieczywa na ulicznym stoisku. Gdy przypadkowo ratuje z opresji kilkuletnie dziecko, znajduje zatrudnienie w agencji opiekunek i niań. Magdalena Lamparska twierdzi, że starała się budować tę postać tak, aby każdy widz mógł się z nią utożsamić.

- Lubimy oglądać ludzi, którzy non stop walczą i się nie poddają, nawet jak jest bardzo trudno. I wydaje mi się, że właśnie Dana jest normalną dziewczyną, która łączy w sobie skrajności - mówi aktorka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Główna bohaterka serialu "Niania w wielkim mieście" to dziewczyna jednocześnie wrażliwa i silna, spontaniczna i racjonalna, twardo stąpająca po ziemi, ale też marzycielka. Ma wiele marzeń, które chce realizować, ale też miewa wątpliwości. Zdaniem Magdaleny Lamparskiej jest więc typową dziewczyną XXI wieku. - Starałam się bardzo podkreślać w budowie tej postaci, że czasami nie ważne jest to, jak wyglądamy, czy jesteśmy z małego miasta, ale to, czy mamy serce otwarte i głowę pełną pomysłów, jeśli tak, to wydaje mi się, że wtedy wszystko jest możliwe - przekonuje aktorka.

Dana otrzymuje pracę jako niania już w pierwszym odcinku serialu. Opiekuje się dziećmi w różnym wieku, na planie Magdalena Lamparska współpracowała więc z wieloma, często bardzo młodymi aktorami. Twierdzi, że ma spore doświadczenie w zakresie kontaktu z najmłodszymi, jej siostra jest bowiem mamą trójki dzieci. Aktorka niejednokrotnie opiekowała się siostrzeńcami i pomagała w ich wychowaniu. Uważa, że dzieci ją lubią i sympatię tę poczuła także podczas pracy przy serialu.

- Przede wszystkim ufają mi i czują respekt przede mną. Jest to praca też, nie ukrywajmy, a 12-godzinny plan bywa czasami bardzo trudny dla mnie, a co to dopiero dla dziecka - tłumaczy Lamparska.

Na planie serialu "Niania w wielkim mieście" pracowały dzieci w wieku od 3 miesięcy do 14 lat. Aktorka twierdzi, że wiele się od nich nauczyła, m.in. niezwykłej spontaniczności, dawania sobie czasu na wszystko i życia blisko swojej natury. Nie ukrywa jednak, że momentami praca z najmłodszymi aktorami była dość trudna. - Czasem miałam poczucie, że wolałabym być w filmie wojennym na poligonie... Ale udało się. I pozostały fantastyczne wspomnienia z planu, fantastyczna ekipa, fantastyczni aktorzy - przekonuje Lamparska.

Serial "Niania w wielkim mieście" będzie można oglądać od 7 marca, w każdy wtorek o godz. 21:35. Magdalenie Lamparskiej partnerują m.in. Kamilla Baar-Kochańska, Przemysław Sadowski, Stefan Pawłowski, Dorota Chotecka, Joanna Orleańska i Daria Widawska.