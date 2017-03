Magdalena Cielecka w programie "Demakijaż"

Magdalena Cielecka będzie gościem najnowszego odcinka programu "Demakijaż", który Polsat Cafe wyemituje we wtorek, 14 marca, wieczorem.

Magdalena Cielecka i Krzysztof Ibisz w programie "Demakijaż" Polsat Cafe

Czego dowiemy się o aktorce? Magdalena Cielecka miała być nauczycielką, jest aktorką, a czasami chciałaby być... kierowcą autobusu albo fryzjerką. Dlaczego? Usłyszymy w programie.



Jak aktorka zareaguje na wiadomość, że kandydatki, które zdają do szkoły teatralnej chcą być jak Magda Cielecka. "Czyli jesteś dla nich postacią kultową. Jak się z tym czujesz?" - pyta Krzysztof Ibisz. "A to ciekawe. Szczerze mówiąc jestem zaskoczona i bardzo mnie to dziwi" - odpowiada aktorka.



Krzysztof Ibisz dowie się również, jak aktorka straciła kawałek ucha oraz jakie eksperymenty przeprowadzał na niej brat.

Gwiazda opowie również ze swoich związkach, które tworzyła z fascynującymi artystami. Jej obecny partner - Dawid - nie jest człowiekiem z branży, ale jak powiedziała Cielecka: "Jest z pewnością artystą w tym co robi". Aktorka opowie, jakie Dawid zrobił na niej wrażenie podczas ich pierwszego spotkania.

Historię ich miłości oraz wiele innych poznamy w programie już 14 marca wieczorem na antenie Polsat Cafe.