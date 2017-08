"M jak miłość": Jak to się zaczęło?

Po wakacyjnej przerwie - w poniedziałek, 28 sierpnia - widzowie TVP2 zobaczą premierowy, 1307. odcinek serialu. Kto pamięta, jak się to wszystko zaczęło? Rodzina Mostowiaków przeżywała chwile szczęścia, ale i tragedie. Jak to w życiu.

Okazją do poznania bohaterów serialu (który zaczęto nagrywać w sierpniu 2000 roku), był wyjątkowy jubileusz. W pierwszym odcinku Barbara (Teresa Lipowska) oraz Lucjan (Witold Pyrkosz) obchodzili 40. rocznicę małżeństwa. Do Grabiny zjechali ich najbliżsi. Brakowało tylko "czarnej owcy", czyli Marka (Kacper Kuszewski), który od ponad roku przebywał w Niemczech. Jednak i on zdążył dojechać na tę uroczystość.

- Wiem, że narobiłem głupstw - pokajał się przed rodziną - ale dostałem w kość i zrozumiałem, że narobiłem wam wstydu. Od dzisiaj wszystko zmienię - obiecał. Nie zawiódł bliskich. Pomagał ojcu, prowadził pub i udowodnił, że jest dobrym, troskliwym synem. Gdy zakochał się w Hance (Małgorzata Kożuchowska) wiedział, że właśnie z nią chce założyć rodzinę. Jednak ich życie nie było usłane różami. Ciągłe kłótnie, rozstania, a potem namiętne godzenie się - długo musieli się docierać.

Każdy miał swoje kłopoty

Córki państwa Mostowiaków też miały swoje problemy. Na imprezie rodzinnej Maria (Małgorzata Pieńkowska) ukrywała, że jest w ciąży, bo bała się o zdrowie dziecka. Małgosia (Joanna Koroniewska) z kolei bardzo przeżywała fakt, że nie dostała się na wymarzone studia. Natomiast Marta (Dominika Ostałowska) miała dość sugestii, że jej syn potrzebuje ojca. Mimo że sama wychowywała dziecko, robiła karierę jako szanowana sędzia.

Jak się potem okazało, był to tylko początek kłopotów. Marysia straciła ciążę i wpadła w depresję. Jej mąż, Krzysztof Zduński (Cezary Morawski), podjął kilka niefortunnych decyzji i miał ogromne problemy finansowe. Jakby tego było mało, jeden z ich bliźniaków Paweł (Rafał Mroczek) wagarował i coraz częściej widziany był w podejrzanym towarzystwie.



Ciężkie życie miała też Marta. Po latach nieoczekiwanie wrócił ojciec Łukasza, który bezczelnie żądał, by znów byli parą, a na dodatek padła ofiarą brutalnych bandziorów. Kłopoty nie ominęły najmłodszej z sióstr: kiedy Małgorzata wreszcie zaczęła studiować architekturę krajobrazu, uważała się za najszczęśliwszą osobę na świecie. Ale potem wdała się w romans z wykładowcą (Rafał Królikowski) i przeżyła ogromne upokorzenie.

Przygoda życia

W ciągu 17 lat w serialu oglądaliśmy wielu aktorów, a byli to m.in. Robert Gonera (Jacek Milecki), Paweł Okraska (Michał Łagoda), Ewelina Serafin (Kasia Wójcik), Marcin Bosak (Kamil), Maciej Kozłowski (Jaroszy). Dla niektórych była to przygoda życia, dla innych, młodszych, poznawanie i doskonalenie warsztatu aktorskiego.

Mimo że lata mijają, ławeczka przed domem w Grabinie jest ta, co zawsze. A Barbara Mostowiak zaprasza, żeby na niej przysiąść.

