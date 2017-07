Leszek Stanek: Kariera dzięki psu

Leszek Stanek jest przekonany, że przygarnięcie psa było najlepszą decyzją w jego życiu. Kaleki zwierzak szybko stał się ulubieńcem nie tylko swego pana, lecz także jego fanów oraz mediów. Vaderek ma własne konto na Instagramie, jest też częstym gościem telewizji śniadaniowych. Leszek Stanek twierdzi, że to pies pełni w ich duecie rolę gwiazdy.

Leszek Stanek ze swoim pupilem /Gałązka /AKPA

W 2015 roku Leszek Stanek był jednym z uczestników programu „Przygarnij mnie”, emitowanego przez TVP. Adoptował wówczas psa o imieniu Lord Vader, znalezionego na jednym z warszawskim podwórek i od trzech miesięcy przebywającego w schronisku. Był to młody psiak z wadą genetyczną w postaci braku górnej wargi.



- To przyjaciel na całe życie, wystarczy wejść na jego Instagram i pooglądać sobie filmiki z jego udziałem, robi furorę nie tylko prywatnie w moim życiu – mówi Leszek Stanek agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.



Artysta jest przekonany, że przygarnięcie Vaderka, jak pieszczotliwie nazywa swego pupila, było najlepszą decyzją w jego życiu. Psa pokochali także fani Leszka Stanka. Sympatię wyrażają nie tylko licznymi komentarzami na profilach w mediach społecznościowych artysty, lecz także pod zdjęciami na Instagramie należącym do jego ulubieńca. Konto Dog Vader ma obecnie blisko 4,8 tys. obserwujących.



Reklama

- Vaderek to postać, na której małych plecach i chudych żebrach robię karierę. W naszym związku to jest jednak ta absolutna gwiazda, przy której blasku się grzeję - śmieje się aktor.



Stanek twierdzi, że bardzo często jest zaczepiany przez ludzi na ulicy. Żartuje, że przypadkowi przechodnie nie rozpoznają w nim znanego aktora i wokalisty, tylko właściciela uroczego Vaderka. Polacy znają psa nie tylko z internetu, lecz także z telewizji śniadaniowych, w których jest częstym gościem. - Jestem tam jego asystentem, on przemawia przez moje usta. Jest bardzo często zapraszany na wywiady czy sesje zdjęciowe, jest gwiazdą pełną gębą - podsumowuje Stanek.