"Kuchenne rewolucje": Będzie 16. sezon show Magdy Gessler

TVN pokaże 16. sezon „Kuchennych rewolucji”. Kulinarny show Magdy Gessler ma wrócić w jesiennej ramówce stacji - poinformował portal Wirtualnemedia.pl.

"Ten program to fenomen, od siedmiu lat jest na antenie i bije rekordy oglądalności. W dodatku wszędzie go pełno, bo przecież poza premierowymi odcinkami w czwartkowe wieczory mamy jeszcze codzienne popołudniowe powtórki i emisje w TVN Style, a jednak ludzie nigdy nie mają dość Magdy Gessler" - zastępca dyrektora programowego TVN, Bogdan Czaja, mówi portalowi Wirtualnemedia.pl.



Wyemitowany 30 marca odcinek zaliczył najwyższą oglądalność od 2012 roku (show gromadzi przed telewizorami średnio 2,6 mln widzów). Nie bez znaczenia na świetne w ostatnich tygodniach wyniki "Kuchennych rewolucji" ma miejsce w ramówce TVN-u tuż po wiosennym hicie stacji - nowej wersji "Milionerów".



Magda Gessler twierdzi, że "Kuchenne rewolucje" to program misyjny.



- "Kuchenne rewolucje" to dla mnie więcej niż show, to filozofia pomagania ludziom i poważna misja, którą mam do spełnienia. Wciąż przekonuję się jak bardzo jest ten program w Polsce potrzebny i choć skutecznie zmieniamy oblicze polskich restauracji, to sporo jeszcze zostało do zrobienia - Magda Gessler mówiła w 2015 roku w rozmowie z "Tele Tygodniem".